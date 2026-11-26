神舟24號航天員穆罕默德·齊尚·阿里。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號任務中，中國為巴基斯坦航天員阿里量身打造清真太空餐，結合家鄉風味與中國食材，展現航天食品個人化與國際合作成果。

中國神舟24號載人飛船25日成功發射，巴基斯坦 航天員穆罕默德·齊尚·阿里成為首位進入中國「天宮」空間站的外籍航天員。為照顧他的飲食習慣，中國科研團隊特別設計專屬食譜 ，推出咖哩鷹嘴豆、黃油雞、尼哈里牛肉及庫爾瑪羊肉等巴基斯坦風味食品，並採用全清真生產線，還特別準備中國大米和紅茶，讓他在太空也能品嘗熟悉與喜愛的美食。

據極目新聞報導，阿里此次主要執行短期聯合飛行任務，之後將與中國航天員張志遠、黎家盈搭乘神舟23號載人飛船返回地球。

央視新聞播出的採訪畫面顯示，阿里的太空餐食包括米飯及真空包裝副食。中國航天員訓練中心科研團隊依託現有航天食品庫，篩選、改良出100多個品類的專屬食品庫，並定向研發七款巴基斯坦風味航天食品。

中國航天員訓練中心陳軍麗表示，食譜除了符合能量及營養標準，也考量航天員入軌初期需要清淡、容易消化的食物，並依個人需求調整。由於巴基斯坦飲食常使用薑黃、咖哩等香料，團隊特別研製咖哩鷹嘴豆、黃油雞等菜色，所有食品均採全清真生產線製作，並經多次試吃及配方調整。

陳軍麗透露，團隊原本打算提供當地常見的香料奶茶，但巴基斯坦航天員來到中國後，品嘗中國茶葉，認為中國紅茶特別好喝，大米也十分美味，因此主動要求增加兩項食品的供應量。

中國航天食品近年持續推陳出新。2025年神舟21號與神舟20號乘組會師時，首次使用隨飛船上行的熱風烘烤機，在太空製作烤雞翅、烤牛排等熱食。此次神舟24號與神舟23號乘組會師，航天員黎家盈還端出現烤小蛋糕招待新來的隊友，阿里聞到香氣後也連連點頭。團隊並會依每名航天員的飲食習慣，提供個人化菜單。

北京航天飛行控制中心飛控大廳25日拍攝的神舟24號航天員乘組進駐中國空間站的實時畫面。(新華社)