北京航天飛行控制中心飛控大廳25日拍攝的交會對接實時畫面。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國神舟24號任務首度帶外籍航天員進入天宮，外媒認為這不僅是科學突破，也是在美中太空競爭下的地緣政治與外交宣示。

中國神舟24號25日成功將3名航天員送入太空的任務，其中包括來自巴基斯坦 的40歲在荷專家穆罕默德·齊尚·阿里。外媒分析指出，這不僅是一項科學成就，也是一項地緣政治宣示，北京意在藉首次安排外籍太空人 進入中國「天宮」，試圖把中國塑造成美國主導太空計畫以外的重要替代選擇，傳達「中國也能為其他國家提供將航天員送入太空的機會」的信息，尤其是成為全球南方征空平台新選項。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

英國廣播公司（BBC）分析指出，此次任務，對阿里而言，是巴基斯坦的榮耀時刻；對中國而言，則是其與美國爭奪太空主導地位競賽中的又一進展。不僅是一項科學成就，也是一項地緣政治宣示。中國首次安排外籍航天員進入太空，主要有兩個目的：科學合作與外交影響力。北京希望藉這次飛行進一步鞏固與伊斯蘭堡的關係，尤其是在兩國正紀念建交75周年之際，並向外界展示，天宮太空站有能力成為國際科研平台，而非僅供中國使用的設施。

與此同時，BBC分析認為，北京試圖把自己塑造成美國主導太空計畫以外的重要替代選擇，並計畫於2030年前首次把中國航天員送上月球；而建立國際合作夥伴關係有助提升影響力和國際公信力。

文匯報報導認為，在兩國建交75周年之際，此次任務核心看點在於中巴合作層次的躍升，與此前中國空間站面向全球徵集科研項目不同，此次是外籍航天員親身進駐並參與操作。正如巴基斯坦「黎明報」所評價，這並非簡單的「贈送船票」，而是包括航天員選拔體系、專項訓練方案及地面測控協同經驗在內的一攬子航天能力傳授。

從更長遠看，此次任務還承載著技術驗證與規則探索的雙重考量。挪威通訊社評論稱，允許外籍載荷專家在中文操作體系下協同完成實驗與應急處置，證明中國載人航天的整套運營鏈路已閉環成熟，形成了一種輕量化、可複製的載荷專家訪問模式。

對於眾多發展中國家而言，中國空間站提供了現實可及的平台。印度快報指出，隨著國際空間站臨近退役，全球南方國家面前出現了不再依附於西方載人平台的新選項。中巴太空合作被視為共建「一帶一路」科技分支的延伸，其以科學實驗為核心、無綑綁政治門檻的模式具有獨特吸引力。阿拉伯新聞報也關注到，中國空間站國際合作正從科研項目層面正式拓展至航天員聯合飛行層面。

報導引述中通社分析認為，由此次任務形成的「載荷專家短期訪問」模式，或將成為全球南方國家參與太空探索的一種新參考。