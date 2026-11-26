北京航天飛行控制中心飛控大廳25日拍攝的神舟23號航天員乘組和神舟24號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號與神舟23號在天宮成功會師，巴基斯坦太空人阿里首次進駐中國空間站，兩國元首同步賀電，凸顯中巴航天合作與外空和平理念。

神舟24號載人飛船25日晨在酒泉發射升空，當日下午2時35分與在軌的神舟23號乘組「太空會師」，3.5小時即完成交會對接，意味著快速往返「天宮」成常態。中國太空站「天宮」迎來首名外籍太空人 ——巴基斯坦 載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里，在「Hello, brother」聲中，中外太空人會師並實現首次「太空握手」。中國國家主席習近平 與巴國總統札達里互致賀電，強調中國太空站是「和平之舟」；巴國總理夏立夫表示，感謝兄弟般的中國。

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據文匯報報導，神舟24號載人太空船於25日上午8時18分，由長征二號F遙24運載火箭在酒泉衛星發射中心升空，飛船入軌後，採用約3.5小時自主快速交會對接模式，11時56分成功對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。神舟23號乘組在「天宮」掛起「歡迎隊友」的標語，艙門一開，神舟23號乘組穿過「家門」迎了出去，和新隊友一個個擁抱，一句「Hello, brother」格外響亮。

迎新現場，朱楊柱第一個開口：「再次面對面相聚，太開心了。歡迎來自巴基斯坦的阿里，來到中國空間站。」阿里用普通話說：「作為第一個進入中國空間站的外籍成員，我非常興奮。中國空間站，我來啦！」艙內響起一片掌聲。六名航天員隨即合影留念。

乘組計畫開展90項科學實驗和技術試驗，包括四個中巴合作科學項目；阿里將負責實驗樣品及實驗單元安裝，在軌實施光合微生物藍藻實驗，研究微藻能否為再生式生命保障系統提供支撐。六名航天員將在空間站進行在軌輪換，阿里完成短期聯合飛行任務後，將同航天員張志遠、黎家盈一道搭乘神舟23號載人飛船返回東風著陸場，返回任務指令長由張志遠擔任。朱楊柱將成為中國首位在軌駐留一年的航天員，執行一年期在軌駐留試驗。

25日，習近平和札達里就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平表示，中巴建交75年來友誼始終堅如磐石、牢不可破，並強調，中國空間站是和平之舟、友誼之舟、合作之舟，中國願同包括巴基斯坦在內的各國一道，讓外空探索成果更好惠及全人類。

札達里除表達感謝，並表示此次合作展示了中國航天科技的非凡成就，且必將推動兩國全天候戰略合作夥伴關係邁向更高水平。

據大公報報導，神舟飛船團隊專家李喆表示，本次任務是神舟飛船第4次實施3.5小時快速交會對接，「隨時能上、隨時能回」從設想變成現實。

另據央視，在巴基斯坦，當地時間25日凌晨起，該國航天機構人員、傳媒等就聚集觀看直播，當地電視主持人激動播報：「這是巴基斯坦最自豪的時刻！」巴基斯坦總理夏立夫表示，這不僅是一位航天員的旅程，更是2.4億巴基斯坦人夢想的旅程，「感謝兄弟般的中國。」

盤點9次太空會師(中國新聞組整理）