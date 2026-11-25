上海市委書記陳吉寧無預警被查。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 上海市委書記陳吉寧突遭調查，官方未說明具體罪名，外界普遍認為其真正問題可能在於對習近平的忠誠度與路線分歧。

原被視為中國政壇新星的上海市委書記陳吉寧無預警被查，成為2025年10月以來第四位受到調查的政治局委員。然而，官方發布的通報只有一句：「陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法」，並未進一步說明具體指控，外界猜測，最大的問題很可能是對中共 最高領導人習近平 的忠誠度問題。

美國之音報導，出身環保科研背景的陳吉寧曾任清華大學校長，2015年進入政界後，先後出任北京市委委員、常委、副市長、黨組書記和市長，2022年進入中央政治局，很快接替李強 出任上海市委書記，被視為是中國新一代領導層中的政治新星，甚至是中共二十一大「入常」人選。

陳吉寧11月19日還曾公開露面，六天後卻被拿下，令各界震驚和意外。長期研究中國政治的美國法律學者虞平指出，陳吉寧受到調查的消息其實已經在中共內部流傳幾個月了，但他的問題可能不是中國官員普遍存在的腐敗，而是所謂的「忠誠度」。

虞平說：「中國最近幾年來，包括軍方和地方大員，都會出現這個問題，也就是跟習近平在一些關鍵政策上的不一致。陳吉寧有可能是（和習近平在）經濟上的方針不一致，也有可能在政治上，比如未來中國發展方向問題上的不一致。」

人權組織公民力量(Citizen Power Initiatives for China)創辦人楊建利直言，任何人被外界看成習近平的可能接班人都很危險，都可能被拿下；「道理很簡單，習近平不容在他力圖繼續執政完成千秋大業的時候，另一個權力中心形成，稀釋甚至分裂他權力和影響力」。

在美國彭博公司擔任中國高級地緣經濟分析師的牛犇（Neil Thomas）則在社媒平台X發表評論，指出陳吉寧只是習近平「自我革命」（self-revolution）的最新目標。

原本在接班順位上的陳吉寧無預警落馬，虞平認為，此事給中國官場帶來的恐慌會進一步延續，「因為時間點很關鍵，今年年底到明年年初是考慮二十一大接班人的最關鍵時間段，而且他本人所在的官位很敏感」。

中共在二十屆五中全會上宣稱「從嚴治黨」，開除了33名中央委員，創下了自1978年改革開放以來單次中央全會開除黨籍人數的最高紀錄；隨著陳吉寧被查，牛犇指出，「未來很可能會出現更多的清洗，尤其是在明年召開中共二十一大之前。屆時，習近平將尋求確保其總書記的第四個五年任期，並提拔一批廉潔且忠誠的新一代親信」。

上海市委書記陳吉寧正在調研垃圾分類。（取材自上海發布）