上海市委書記陳吉寧24日因涉嫌嚴重違紀違法遭查。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧在上海市委書記任上被查，引發外界關注清華系失勢與上海跳板失靈，也讓中共二十一大人事布局更添變數。

上海市委書記陳吉寧驚傳涉嚴重違紀違法遭調查，震撼各界，也凸顯近兩年「清華系」在官場失勢、政壇「上海跳板」失靈的現象。

BBC報導，所謂「清華系」，指的是原中組部部長陳希長期經營、提拔起來的舊部網絡。陳希是習近平 上世紀70年代末在清華大學求學時的同窗，在習近平第二個任期升任政治局委員、中組部部長，成為執掌中管幹部升遷這一核心部門的一把手。但過去兩年，以陳希為核心的「清華系」官員網絡接連失勢、多人出事，陳希本人也於2026年6月先後卸任中央黨校校長、國家行政學院院長，兩個職務均由習近平的現任親密副手蔡奇兼任。

而陳吉寧曾在清華與陳希共事，仕途被外界視為獲陳希一路提攜。隨著陳吉寧24日在政治局委員、上海市委書記任上官宣被查，成為「清華系」網絡中級別最高的落馬者。

陳吉寧被查之所以引人關注，還因為上海市委書記長期被視為通往中共最高領導層的「青雲梯」。上海市委書記通常掛政治局委員頭銜，習近平、現任總理李強以及前領導人江澤民都曾擔任此職，也因此，陳吉寧普遍被認為是二十一大潛在入常人選。這次陳吉寧無預警落馬，也被外界認為「上海跳板」失靈了。

現年62歲的陳吉寧在本屆政治局中第三年輕，有留學英國、清華校長、環保部部長、北京市長及上海市委書記的完整履歷，一直被不少人視為二十一大「入常」、乃至下一代核心梯隊的熱門人選。但他卻在五中全會閉幕不到一個月、距離換屆不足一年之際突然落馬，令下屆人事布局變得更加難以預測。

專家指出，政治局是中共級別第二高的領導集體，僅次於政治局常委會。然而到了第20屆，24名政治局委員中，陳吉寧已是第四個在任上被查的委員，落馬數量創下中國改革開放以來的紀錄。

上海市委書記陳吉寧驚傳涉嚴重違紀違法遭調查。(新華社)