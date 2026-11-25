AI摘要 文章摘要整理： 在中央經濟工作會議前夕，官媒高調批判「唱空」言論，背後被指與蘭德關於中國地方債的研究及學界對債務風險的擔憂有關。

北京今年最後一個重要會議，是一年一度的中央經濟工作會議，為這個會議而來的輿論造勢已經開始，主調是唱好經濟。然而在唱好主旋律中，有一則批判「唱空」的文章，火氣很大，引來猜測。

上周末，中共 中央機關報有篇大批判文章，題為《唱空中國經濟者終會落空》。看仔細一點，文章批判對象是「境外媒體及機構」和「美西方人士」，說他們炒作「通縮陷阱」、「產能過剩」及「中國衝擊二點零」、聲稱中國製造威脅全球產業等。又指他們「借『中國崩潰』動搖信心，拿『中國威脅』設限圍堵」。既然如此，就要看甚麼媒體、機構和人士，引得官媒大怒。

以機構而言，近期相關言論多了但捋了一遍，敏感的不多，有智庫朋友點了一下，說不如去看看蘭德公司有關中國經濟的研究報告，還說那有點「唱空」的刺激。原來蘭德這份報告題為《中國地方政府債務：對美中競爭的影響》，引起中國學界的重視，以至官方部門的耳朵也豎了起來，在於其判讀，以及在戰略層面上。

報告有幾點分析較深刻，一是中國債務雪球在如何愈滾愈大；二是核心風險，在於資產收益與融資成本的倒掛困局；三是債務壓力向下傳導，地方償債壓力最終會落到企業和居民身上；四是債務倒逼產業轉向，引發經貿摩擦。

有相當數量的中國經濟學家也認定，債務問題是中國經濟乃至整個國家最大的風險，包括余永定、姚洋、李迅雷等當紅經濟學家，其中有人直指地方債有比房地產更大的風險，因為到去年底，全國政府債務已逾百兆人民幣。

最後說個題外話，北京部分學者在傳讀一本老書，書名《即將到來的蘇聯崩潰》，作者是美國經濟學家朱迪．謝爾頓，她是「健全貨幣派」經濟學家，一九八九年出這本書後不久蘇聯解體，於是人稱是她準確預測蘇聯行將崩潰。

現在把這本老書翻出來，是因美國財長貝森特請朱迪．謝爾頓去任財政部顧問，有北京學者反過來研究謝爾頓，說她觀察宏觀經濟的方法獨特，更關注支撐國力的財政和金融體系是否健康。結論最後落到八個字上，政權崩潰，始於財政。