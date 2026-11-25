不與北京續約 索羅門群島與澳簽安全協議
索羅門群島已告知中國不續簽2022年安全協議，並將與澳洲簽署新條約，顯示其安全合作重心回到澳方。
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索羅門群島已告知中國不續簽2022年安全協議，並將與澳洲簽署新條約，顯示其安全合作重心回到澳方。
雪梨晨驅報24日報導，索羅門群島總理瓦爾已通知中國，將終止兩國2022年簽署的安全協議。
路透引述報導指出，不具名的索羅門群島消息人士透露，瓦爾政府近日已告知北京，5年期安全協議明年4月到期後將不再續簽。
瓦爾25日將訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯會面，雙方預計簽署一1項新的全面性條約，鞏固澳洲作為索羅門群島主要安全夥伴的地位。
索羅門群島位於澳洲東北方1,600公里處，具有重要戰略地位。近年來，該國與中國關係日益緊密，這也是今年5月大選期間選民關切的議題之一，最終由瓦爾出任總理。
面對外媒記者提問相關消息時，中國外交部發言人郭嘉昆24日表示，「中方始終秉持相互尊重、平等相待的原則發展同索羅門群島關係。中國同包括索羅門群島在內的太平洋島國合作不搞地緣博弈，不搞集團對抗，不針對第三方，也不受第三方影響」。
他強調，「國際社會應共同幫助太平洋島國實現可持續發展，堅持島國自主、發展為先、開放包容，有關合作不應針對第三方」。
索羅門外長霍尼普維拉24日發表聲明，感謝大陸援建索國道路，並進一步重申索羅門群島將繼續堅持「1個中國」原則做為雙邊政治基礎。
澳洲與索羅門群島今年7月承諾深化雙邊關係，並共同批評中國從1艘核動力潛艦發射彈道飛彈進行試射。
報導指出，瓦爾政府已通知北京，2022年簽署的5年期安全協議在明年4月到期後將不再續簽，顯示索國希望調整其安全合作方向，並回應國內外對中國影響力升高的關注。 瓦爾25日將訪問澳洲，與總理艾班尼斯會面，雙方預計簽署一項新的全面性條約，目的在鞏固澳洲作為索羅門群島主要安全夥伴的地位，進一步深化雙邊安全與合作關係。 中國外交部表示，與太平洋島國合作不搞地緣博弈，也不針對第三方；索羅門外長則感謝中國援建道路，並重申索羅門群島將繼續堅持一個中國原則作為雙邊政治基礎。
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報導指出，瓦爾政府已通知北京，2022年簽署的5年期安全協議在明年4月到期後將不再續簽，顯示索國希望調整其安全合作方向，並回應國內外對中國影響力升高的關注。
瓦爾25日將訪問澳洲，與總理艾班尼斯會面，雙方預計簽署一項新的全面性條約，目的在鞏固澳洲作為索羅門群島主要安全夥伴的地位，進一步深化雙邊安全與合作關係。
中國外交部表示，與太平洋島國合作不搞地緣博弈，也不針對第三方；索羅門外長則感謝中國援建道路，並重申索羅門群島將繼續堅持一個中國原則作為雙邊政治基礎。
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