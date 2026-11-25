AI摘要 文章摘要整理： 泰中高鐵首期工程因進度落後與合約、土地等爭議，再度被泰國官方要求檢討，商業營運時間已由2030年延後至2032年中。

中國積極推動的一帶一路 基礎建設合作再面臨挑戰。泰國 媒體24日報導，泰國國家鐵路局董事會要求重新檢討中泰高速鐵路公私合營計畫，首期工程預計延至2032年年中才能通車，較原定2030年目標延後約2年。

中國「一帶一路」指標計畫泰中高鐵 的第一階段工程，持續面臨嚴峻挑戰，曼谷郵報(Bangkok Post)指出，泰國國家鐵路局董事會19日召開2026年第16次會議，討論曼谷至廊開(Nong Khai)高鐵兩期工程的可行性研究、專案分析及招標文件。

董事會認為，現有計畫仍須修正，要求重新檢視施工時程、投資結構、民間業者報酬及擬議票價，再提交交通部及內閣審議。

國家鐵路局局長阿南(Anan Phonimdaeng)表示，相關研究已於2025年完成，但董事會尚未批准，要求顧問團隊依照意見修訂計畫。

泰中高鐵被中國政府視為「一帶一路」的指標工程，第1階段從曼谷到呵叻府，全長約250公里，設計最高時速250公里，第1階段和第2階段相連後，就可以從曼谷直達東北和寮國接壤的廊開，再從廊開接上寮國境內已經通車的中寮高鐵，就能一路通到中國雲南的昆明。

報導指出，第一期曼谷至呵叻府(Nakhon Ratchasima)路段，預計2031年完成土木工程，接著安裝電力及列車控制系統，預定2032年初開始測試，測試期約6個月，因此商業營運預計延至2032年年中，比原定的2030年通車目標晚了2年。

據觀察者網指出，一期工程自2017年12月21日動工至今，截至今年10月25日土木工程實際進度僅58.301%，遠低於原定計畫的92.168%，全線14個土建合約仍有4-1與4-5兩個標段尚未開工，主因包括與正大集團主導企業聯合體承建的三機場高鐵存在共用區段合約爭議、涉及大城府世界文化遺產保護重新勘察，以及3-5標段受60間出租房屋影響延遲交付場地與改建高架結構等難題。