AI摘要 文章摘要整理： 美國擴大對涉Megaspeed與阿里巴巴相關企業的晶片管制，並同步追查AI晶片流向；中國則延長暫停部分關鍵原料對美出口限制。

川習三會落幕後，美中經貿角力「一緊一鬆」，美國商務部23日將涉入黃仁勳 風波的Megaspeed、阿里巴巴 旗下新加坡 子公司等七家企業列入貿易黑名單，限制取得先進人工智慧(AI)晶片，顯示美國對晶片流向中國的調查及國會究責並未停歇。另一方面，中國商務部24日宣布，繼續暫停實施涉及鎵、鍺、銻、超硬材料及石墨等兩用物項對美出口限制。

美國商務部官員表示，這次新列入「實體清單」的企業分布於新加坡、馬來西亞及泰國，七家均與Megaspeed有關，包括阿里巴巴旗下新加坡子公司Apex企業解決方案公司、Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix。這些企業今後若要購買受美國出口管制產品，須先取得美國商務部許可，但申請很可能不獲批准。

商務部工業暨安全局(BIS)表示，這些企業涉及或可能涉及將先進運算產品轉供未經授權用途或使用者，風險重大。新加坡總理黃循財24日也說，將繼續調查Megaspeed。

Megaspeed自2024年遭美方調查，疑將Nvidia（輝達，另譯英偉達）晶片轉運中國。黃仁勳與其前高層黃樂婚外情曝光後，案件更受關注。美國當局懷疑黃樂替中國從事間諜活動，中國則稱指控毫無根據。Megaspeed先前否認違法，並說黃樂已於2025年8月離職。

英國金融時報(FT)報導，Megaspeed藉與阿里巴巴關係，取得輝達官方雲端合作夥伴資格。Apex於2024年透過Speedmatrix向Megaspeed提供貸款，Speedmatrix並以全部事業作為擔保。阿里巴巴反駁，Apex從未轉運受美國出口限制的先進運算晶片，列入清單是錯誤決定，將循一切法律途徑維護權益與聲譽。

另一方面，中國商務部批准，自本月28日起至明年1月27日，繼續暫停實施2024年第46號公告「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款，即是讓中國的鎵、鍺、銻等稀土礦產及石墨等兩用物項能夠繼續輸美，展延到明年1月底。

相關人士分析，此前因「原則上不予許可」而難以獲得出口許可證的企業，在暫停期內提交的申請將依據一般出口管制條例進行審查，獲批可能性顯著增加；同時，美國相關下游產業(如半導體、新能源電池等)可能在此期間獲得來自中國的上述關鍵原材料供應，緩解短缺壓力。