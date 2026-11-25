巴基斯坦計劃發展部部長阿桑·伊克巴爾·喬杜里（右）在巴基斯坦駐陸大使賽義德·阿里·阿薩德·吉拉（左）陪同下，於太空人出征儀式後、火箭發射前接受境外媒體採訪。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號搭載巴基斯坦首位太空人齊尚．阿里升空，象徵中巴太空合作深化；巴方也表示，未來希望在探月任務與衛星科技上持續攜手。

神舟24號今天上午8時18分發射，巴基斯坦 首位太空人 穆罕默德．齊尚．阿里以載荷專家身分執行短期任務，將成為中國太空站「天宮」首位外籍訪客。巴基斯坦官員說，兩國早在2016至2017年間就討論讓巴籍太空人參與載人飛行。期待巴基斯坦能在未來的探月任務中把月球車送上月球，有朝一日更能與中國太空人一同登月。

中國神舟24號太空船於今天早上8時18分發射，首位外籍太空人穆罕默德．齊尚．阿里以載荷專家身份執行短期飛行任務。

巴基斯坦計劃發展部部長阿桑·伊克巴爾·喬杜里（Ahsan Iqbal Chaudhary）在巴基斯坦駐陸大使賽義德·阿里·阿薩德·吉拉（Syed Ali Asad Gillani）陪同下，於今早五點太空人出征儀式後接受境外媒體採訪。

阿桑·伊克巴爾·喬杜里表示，這次聯合太空任務展現了中國與巴基斯坦在太空探索上的合作。它也讓人看到發展中國家如何透過合作，在對未來經濟發展至關重要的領域建立能力。

今年是中國和巴基斯坦建交75周年，這次發射任務也是巴基斯坦首位太空人執行聯合太空任務，成為中國太空站的首位外籍訪客。阿桑·伊克巴爾·喬杜里表示，「在這個歷史性的時刻，沒有比這更好的禮物了」。

阿桑·伊克巴爾·喬杜里回顧，2016到2017年間中巴經濟走廊第一階段時，他和中國領導層談到，一些地面上的計畫已經成功落地，是時候把合作延伸到太空。當時就在討論，讓一名巴基斯坦太空人參加載人太空任務。

談到太空人的遴選標準指出，中國航太主管機關訂出一套非常嚴格的標準，初步篩選出約60名候選人，再從這60人當中選出這兩位，齊尚．阿里和庫拉姆．達烏德。阿桑·伊克巴爾·喬杜里透露，他們在這裡接受嚴格的訓練，兩人的表現都很好，但可惜只有一個名額。

在科技合作方面，他表示，衛星已經成為現代經濟不可或缺的一部分，巴基斯坦是受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，衛星技術能幫助更準確地預測災害，以更好地應對災害。這次在太空站做的幾項實驗，將能協助巴基斯坦在面對這些氣候風險時達成糧食安全目標。

至於巴基斯坦未來是否有可能將太空人獨立送上太空？阿桑·伊克巴爾·喬杜里認為，那一天一定會到來。也要感謝中國在太空科技和其他領域給予協助。中國的獨特之處是願意和其他發展中夥伴分享經驗與成果，攜手建立共同繁榮的社群。

展望未來合作。他提到，過去幾年，巴基斯坦在中國的協助下成功發射數顆衛星，更進一步讓巴基斯坦太空人進入軌道、前往太空站，科學家和研究人員也透過這項計畫獲得在太空進行研究的機會。期待看到更多巴基斯坦人上太空。也希望下一次探月任務中，巴基斯坦能把月球車送上月球。未來，應該在探月任務上展開合作。希望有一天，巴基斯坦和中國的太空人能一起踏上月球，手持兩國的國旗。