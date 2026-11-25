華為被指控的12項指控中，10項罪成，但陪審團判定華為並非犯罪組織。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約陪審團認定華為及三家子公司10項罪名成立，但未認定其為「犯罪企業」；案件核心涉及竊密、詐欺、洗錢與違反伊朗制裁。

紐約東區聯邦法院一個陪審團24日對華為 案做出判決。對於中國科技巨頭華為及下屬三個子公司面臨的12項指控，陪審團裁定10項指控成立，包括竊取商業機密、電信詐欺、銀行詐欺和逃避美國對伊朗 的制裁等。不過，對於其中最嚴重的「陰謀參與有組織犯罪」(racketeering)指控，即指控華為是「犯罪企業」，陪審團裁定華為無罪。

華為案此前經過了11周的庭審，接著陪審團經過將近一周的審議，最終做出裁決。審判認為，華為及其三家子公司，包括華為設備公司、華為設備美國公司和未來威科技公司，參與了一項長達數十年的犯罪活動，通過規避美國對伊朗的制裁、竊取商業機密、電信詐騙、銀行詐騙和洗錢等手段為華為謀取利益。華為及其子公司長期陰謀竊取美國公司的智慧財產權，受害者中包括華為的競爭對手和一些所謂的商業夥伴。被盜用的智慧財產權包括商業機密資訊和受版權保護的作品，例如網路路由器的原始碼和使用者手冊、天線技術和機器人測試技術。

庭審認為，華為及其子公司協助伊朗政府獲取關鍵的電信設備，幫助伊朗政府監控和審查其用戶，尤其是抗議活動。證詞表明，華為多次就其在伊朗的業務撒謊。華為在伊朗的義務通過一家名為星通「Skycom」的實體開展，但華為一直謊稱沒有協助伊朗政府；華為稱從2011年開始限制在伊朗的業務，而事實上此類業務至少持續了十年；華為謊稱星通是其商業夥伴而非全資子公司，還謊稱華為遵守了所有適用的制裁，但實際上，華為明知所有陳述都存在實質性錯誤並起誤導作用。

華為還就其在伊朗的業務向銀行撒謊，部分目的是為了獲得數十億元的信貸和貸款，以及美元清算服務，這使得華為能夠成為全球電信服務市場中的重要參與者。

華為案前後持續達八年。美國聯邦檢方於2019年首度對華為提出指控；在此之前，華為財務主管孟晚舟2018年底在加拿大被捕，引發各界高度關注。孟晚舟在加拿大被拘留三年，隨後透過與美國檢方達成的協議獲釋，並返回中國。

即使在華為案沒有孟晚舟作為被告的情況下，美國政府依然起訴了華為及三家子公司，其中最嚴厲的指控是華為有組織、有系統地盜竊商業機密和智慧產權，檢方指控其為「犯罪企業」，即華為以犯罪集團的形式運作。對此，辯方團隊認為，檢方僅提出了在20年跨度內的幾宗零星案件，這完全不足以證明華為是一個「犯罪企業」。陪審團最終沒有判定華為「陰謀參與有組織犯罪」。

華為的辯護律師赫伯利格(Brian Heberlig)在陪審團做出判決後，在法院外向記者表示，華為在「陰謀參與有組織犯罪」上獲判無罪，顯示陪審團「徹底否定了美國政府對於華為本質的論述」。他還預期華為將針對有罪判決提出上訴。

由於華為自2019年起實際上已被禁止在美國銷售產品，這項備受矚目的判決結果或許不會對其營運前景造成重大衝擊。不過，巨額罰款和被判有罪留下的污點，仍可能對其業務發展構成阻礙。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「華為數十年來持續危害美國國家安全、破壞美國商業秩序、妨礙美國法律執行，其罪行之嚴重，鮮有能與之匹敵者。今天的判決是就華為的犯罪活動進行追責的重要一步」。

華為的支持者多年來則一直主張，此案具有政治動機，是針對中國在全球推動建設5G網路所採取的報復行動。

經過八年訴訟，陪審團判華為10項罪成。圖為紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)