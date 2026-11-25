中共上海市委書記陳吉寧被官宣調查，但原因不明。他是中共20大第四個落馬的政治委員，將牽動習近平21大的人事安排。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 上海市委書記、政治局委員陳吉寧突遭官宣落馬，成為20屆第4位被查的政治局委員，也使原被看好的21大接班梯隊與上海高層布局再掀震盪。

中共 20屆5中全會才落幕不久，官場即又發生大震動，中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧，24日突遭官宣落馬，成為中共20屆第4位落馬的政治局委員，引發熱議與震撼。陳吉寧原本為中共21大「入常」大熱門，被視為接班梯隊之一，此次落馬勢將牽動中共高層人事布局。

21大「入常」大熱門 被指嚴重違紀違法

陳吉寧的被查，使他成為繼前上海市委書記陳良宇後，又一名落馬的上海市委書記。此前落馬的前三人分別是何衛東、張又俠 及馬興瑞。

新華社24日晚間公布陳吉寧「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委審查調查，官方並未宣布更多細節。陳吉寧最後一場公開活動，是19日下午前往中國遠洋海運集團有限公司調研。本月16日，陳吉寧還投票選舉上海市人大代表。

公開簡歷顯示，陳吉寧籍貫吉林，1964年生於遼寧，現年62歲，他具英國帝國理工學院工學博士學位。1998年返回北京清華大學任教，2012年任清華大學校長，2015年轉任環保部長、兩年後擔任北京市代理市長、市長。2022年10月中共20大後當選為政治局委員，晉升「副國級」，旋即接任上海市委書記迄今。

上一位任上落馬的上海市委書記，還是20年前的陳良宇，此後歷任市委書記都能晉升為政治局常委。

落馬前 上海官場已震動

陳吉寧過去普遍被視為中共21大「入常」熱門人選，也是學者型官員的代表人物之一。在他落馬前，上海市官場8月底已先有大震動，上海市長由市委副書記朱忠明升任，原任上海市長龔正退居二線。

中共20屆選出24名政治局委員，至此已有4名落馬，分別為何衛東、張又俠、馬興瑞、陳吉寧。此外，上月底增選中共軍委副主席張升民為政治局委員。目前仍能履職的政治局委員有21名，其中李干杰、石泰峰兩人還曾職務對調，過往也相當罕見。

20屆5中全會中共推出「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，強調要「保持懲治腐敗高壓態勢」、「決不允許有『鐵帽子王』、『丹書鐵券』」。

上海市委常委會24日舉行擴大會議，通報陳吉寧被查。據「上海發布」披露，「與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定」，會議並指中央紀委國家監委對陳吉寧進行審查調查，充分釋放「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的強烈信號」。

上海一把手 高層必經路

在中國官場，上海市委書記一向是中共黨政高層領導人的必經之路，舉凡已故中共總書記江澤民、現任總書記習近平、國務院總理李強、國家副主席韓正、已故國務院總理朱鎔基等人，都曾擔任這個上海「一把手」職務。具有專業背景的陳吉寧，仕途才會被外界看好。

陳吉寧在上海市委書記任內，曾經會晤多國領導人與台灣政要，24日無預警突然落馬。圖為2024年時任美國國務卿布林肯（左）與陳吉寧（右）會晤。(美聯社)