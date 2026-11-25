前央視主持人柴靜近年轉型YouTube自媒體人，製作的節目多次引發中國民眾共鳴。（圖取自柴静Chai Jing YouTube頻道網頁youTube.com）

AI摘要 文章摘要整理： 遭調查的上海書記陳吉寧，因任環保部長時讚揚柴靜《穹頂之下》而受關注；他具環境工程背景，曾推動環保改革，並對霧霾治理表達自責。

遭到調查的中共 上海書記陳吉寧原是環境工程學者，在任環保部長時，曾公開讚揚中國獨立記者柴靜講述霧霾的環保紀錄片「穹頂之下」。

陳吉寧在北京清華大學取得學士、碩士學位，留學英國獲博士學位後，返回北京清華大學環境科學與工程系任教，並一直升任至北京清華大學校長。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中共官媒人民日報旗下雜誌「人民文摘」曾介紹，陳吉寧是一位水處理專家，曾先後介入一些重大環境事件，包括2005年北京圓明園湖底防滲項目環評和2010年的松花江化工原料汙染治理等。

陳吉寧在2015年上任中國環保部長兩天後，柴靜的環保紀錄片「穹頂之下」問世，引起廣泛議論。

根據網上中國媒體當時的報導，陳吉寧主動與媒體見面時表示，「昨天晚上完整地看了」柴靜的紀錄片，「今天上午給她發了短信，向她表示感謝」。有記者問他柴靜是否給他帶來壓力時，陳吉寧回應「沒有增加壓力」。他還說，「如果守法都做不到，何談環境保護」。

中新社「中國新聞週刊」曾報導，陳吉寧進入環保部後，曾雷厲風行推動改革。夫人胡清同樣是環境科學背景，在丈夫決定出任環保部長後從私人企業離職，轉至大學任教。

BBC中文網報導，2016年底，北京周邊遭受嚴重霧霾，陳吉寧在2017年1月初開記者會，稱作為環保部長，看到霧霾天，感到內疚和自責。