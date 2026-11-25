上海市委書記陳吉寧（右）2026年4月會晤國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片） 廖士鋒

AI摘要 文章摘要整理： 中共20屆政治局在任委員已有4人落馬，打破改革開放以來的政治穩定慣例，其中陳吉寧突然被查，更使下屆權力布局充滿變數。

中共 自改革開放後的近半個世紀裡，中共最高層保持了相對的政治穩定。即便在1989年經歷改革開放後最劇烈的一次權力震盪，當年6月的13屆四中全會上，政治局層面也僅有趙紫陽、胡啟立兩位常委被撤職或免職。本屆已有四個政治局委員落馬，創下紀錄。

英國廣播公司(BBC)報導，在1989年後的30餘年，在任政治局委員落馬屬於極低概率事件，每屆最多不超過一人：

14屆：北京市委書記陳希同一人在任內落馬。

15屆：無人落馬。

16屆：上海市委書記陳良宇一人落馬。

17屆：重慶市委書記薄熙來 一人落馬。

18屆：重慶市委書記孫政才一人落馬。

19屆：無人落馬。

20屆：截至目前，已有何衛東、張又俠、馬興瑞、陳吉寧四人落馬。

其中，中央軍委副主席何衛東、張又俠先後被拿下；馬興瑞則在2025年7月卸任新疆黨委書記約九個月後，於2026年4月官宣被查，同年7月被「雙開」。

陳吉寧的落馬尤其引人注目。因為他現年62歲，在本屆政治局中第三年輕，且擁有留學英國、清華校長、環保部部長、北京市長及上海市委書記的完整履歷，一直被不少觀察人士視為21大「入常」、乃至下一代核心梯隊的熱門人選。

但卻在五中全會閉幕不到一個月、距離換屆不足一年之際突然落馬，令下屆人事布局變得更加難以預測。