上海市委書記陳吉寧（右）2023年10月接待美國參院多數黨領袖舒默（上圖左）。(取材自「上海發布」)

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧在仍公開露面後突遭中紀委調查，外界認為這顯示中共反腐高壓未減，連原本被看好的高層接班人選也難逃清洗。

中共 20屆五中全會10月底才落幕，官場再傳高層落馬的消息，顯示查緝反腐持續，沒有人是安全的。路透報導，分析人士對這位政治新星的落馬感到意外，陳吉寧19日還公開露面，視察中國遠洋海運集團；本月初，他才向上海官員宣講五中全會精神，要求以更高的政治意識、更強的責任感與更嚴的標準，推進全面從嚴治黨。

路透報導，對陳吉寧這個級別的官員而言，中央紀委公開宣布調查，通常代表最終政治垮台。

這場調查凸顯中國查緝反腐的力道持續升高，蘇黎世大學(University of Zurich)中國問題專家米特爾施泰特(Jean C. Mittelstaedt)則指出，陳吉寧意外落馬「發出一個信號，即反貪腐運動和共產黨 的『自我革命』不會放鬆；情況不僅沒有改善，反而不斷惡化」。

米特爾施泰特認為，陳吉寧原本是明年中共高層改組中晉升政治局常委的熱門人選，「這發出一個信號，那就是沒有人是安全的」。

習近平曾說：「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息」。

路透指出，中共上月會議已承諾無限期持續高壓反腐，這場運動已波及數百名資深官員，包括曾被認為「不可觸碰」的對象，並削弱黨的領導層與軍隊資深指揮力量，連上海市委書記這個通往權力核心的位置、乃至備受看好的接班人選都難逃清洗；北京當局傳遞的訊息再清楚不過：在習近平推動的黨內「自我革命」中，資歷、職位與功績都不再是護身符。

新華社24日晚間宣布，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委審查調查，官方未公布細節。

陳吉寧成為2022年中共20大以來第四名遭查的20屆政治局委員，此前落馬的是中央軍委副主席何衛東、張又俠，以及中央農村工作領導小組副組長馬興瑞。

路透報導，62歲的陳吉寧擁有英國帝國理工學院工學博士學位，曾任清華大學校長、環境保護部部長、北京市市長，2022年進入政治局並接掌上海市委書記。

上海市委書記一職向來被視為晉升政治局常委的跳板，現任國務院總理李強、國家副主席韓正都曾任此職，習近平2007年也短暫擔任過。陳吉寧原被視為政壇新星，更是外界點名的中共21大「入常」人選。