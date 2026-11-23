神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會今早在酒泉衛星發射中心召開。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號將於11月25日發射，乘組包含首位外籍航天員穆罕默德．齊尚．阿里，並由朱楊柱展開一年期在軌駐留試驗，展現中國載人航天國際合作與長期駐留能力。

中國神舟二十四號載人飛船預定北京時間11月25日08時18分發射。本次任務有兩大特點：首位外籍航天員穆罕默德．齊尚．阿里將以載荷專家身份執行短期飛行任務，神舟二十三號太空人 朱楊柱將挑戰一年期在軌駐留試驗任務。

神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會今早在酒泉衛星發射中心召開，中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室綜合計畫局局長張靜波公布，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦 航天員穆罕默德．齊尚．阿里組成，湯洪波擔任指令長，武毅為航天飛行工程師，穆罕默德．齊尚．阿里為載荷（台灣稱酬載）專家。

湯洪波曾執行神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪太空站「天宮」的航天員；武毅為第三批航天員，這也是他首次飛行任務；穆罕默德．齊尚．阿里是中國和巴基斯坦合作協議選拔出的首批外籍航天員之一。

穆罕默德．齊尚．阿里在完成短期聯合飛行任務，並在空間站短期駐留後，會隨著神舟二十三號載人飛船返回，神舟二十三號乘組中航天員朱楊柱將繼續駐留，進行一年在軌駐留試驗，成為中國第一位在軌駐留一年的航天員。

朱楊柱此次執行一年期在軌駐留試驗任務，對航天員在軌健康、工作、生活保障體系提出了新的挑戰。張靜波稱，這將為深入認知人類在太空長期健康生存面臨的科學問題和所需的保障技術，提供科學研究與技術驗證機會。

張靜波介紹，穆罕默德．齊尚．阿里除參與乘組日常工作外，主要負責中巴合作空間科學試驗任務，完成實驗樣品及安裝實驗單元。在受訓期間，他接受專業技能訓練、承組協同訓練、語言技能培訓，包括載人飛船和空間站知識和專業操作、流程銜接和故障處置等方面的團隊合作、中文操作指令和標識。

針對俄羅斯媒體「RT電視台」提問，中國未來是否會有與其他國家的合作交流計劃。張靜波表示，中國載人航天工程自立項實施以來，始終堅持和平利用、平等互利、共同發展的原則，積極開展國際交流合作，推動在外空間領域構建人類命運共同體。我們期待與更多國家和地區一起探索浩瀚宇宙，和平利用外空，為增進全人類共同福祉，攜手前進。

預計明日上午升空的神舟二十四號，將有首位外籍太空人、巴基斯坦籍的穆罕默德．齊尚．阿里參與。(中國載人航天工程辦公室提供)