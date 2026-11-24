外國遊客在深圳人才公園體驗美團無人機送外賣。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： BBC深圳專題同時呈現AI科技發展與基層勞工困境，卻因剪輯與色調被中國官媒批為「陰間濾鏡」，引發雙重標準與道歉爭議。

英國廣播公司（BBC）近日刊出一篇針對中國深圳的專題報導，在展現無人機 送餐、人形機器人 等高科技發展的同時，也深入探訪當地外賣員、建築工與傳統製造業面臨的轉型陣痛。然而，該報導隨即引發中國官媒與海內外網友強烈反彈，環球時報更發表快評，痛批BBC再度使用「陰間濾鏡」與選擇性剪輯扭曲事實，要求BBC向受訪的深圳市民公開致歉。

在亞太經合組織（APEC ）領導人會議期間，BBC駐華記者勞拉比克（Laura Bicker）實地走訪深圳，於17日發表題為「中國以AI奇境接待各國領袖，但他們看不到的另一面是什麼？」長篇報導。文中一面透過跨維智能工程師研發人形機器人、深圳灣人才公園無人機配送餐點，描繪出充滿未來感的科技榮景；另一面則將鏡頭轉向沙井、松崗工業區及賽格廣場外，採訪因房地產低迷、工廠外移、租金攀升與自動化衝擊而轉入零工經濟的基層勞工與代送人員，直言在AI重新定義城市的當下，深圳昔日「遍地是黃金」承諾已不再牢靠。

報導刊出後，迅速在海內外社群平台引發熱議。部分在深工作或旅遊的外籍人士及網友曬出現場原始側拍影片進行對比，指出記者在深圳灣公園拍攝時天氣晴朗、市容整潔，路過市民面對鏡頭亦熱情揮手致意，但正式成片卻套用低飽和度灰色調並刻意選取陰暗場景，調侃BBC團隊「把灰色濾鏡忘在了倫敦」，相關對比貼文吸引逾200萬次瀏覽。另一方面，同期參與APEC報導的美聯社與新加坡亞洲新聞台，則多聚焦於自動駕駛技術體驗與創新創業環境，與BBC的敘事視角形成強烈反差。

對此，環球時報23日發表快評直指，BBC在涉華報導上已是「慣犯」，在西方編輯部的刻板視角下，非西方世界尤其是中國的任何科技進步，都必須附帶一層「代價」或「隱患」負面注解。評論批評，BBC在取得深圳市民善意配合後，卻透過惡意剪切與預設框架拼貼出虛假圖景，不僅冒犯熱情受訪的深圳市民，也誤導全球讀者。

該篇快評更翻出BBC旗艦節目「Panorama」先前因不當拼接美國總統川普2021年1月6日演講片段、遭巨額索賠後公開致歉並導致總幹事與新聞主管雙雙辭職的舊案，質疑BBC在面對西方政要時會道歉追責，但在涉華議題上卻一再拿出「陰間濾鏡」卻從未致歉，痛批這是赤裸裸的雙重標準與意識形態執念。