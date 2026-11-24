中國國家主席習近平19日在深圳主持中俄美三方峰會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，中國軍方高度戒備美國AI可能加速核武偵測與打擊，進而削弱解放軍核反擊能力，甚至改變中美核嚇阻平衡。

紐約時報 報導，中國軍方研究人員擔憂，美國人工智慧（AI）技術快速發展，可能讓美軍更容易找到並摧毀解放軍 核武飛彈，削弱北京遭受核攻擊後的反擊能力。

報導說，中國軍事科學院研究人員提出一種假設情境，若美國將AI及其他技術整合進核武決策系統，可能將決策時間從傳統的15至30分鐘縮短至90秒以內，大幅加快反應速度。中方擔心，美國可能因此取得核武戰略優勢，甚至在極端情況下發動先制攻擊。

曾與中國研究人員討論核武及AI議題的布魯金斯研究所研究員西森警告：「許多人關注AI可能導致全人類死亡的風險，但這些討論仍然很抽象。這種災難必須透過某種機制才會發生，核武是最有可能的機制之一。這件事因此相當迫切。」

紐時檢視中國軍方及民間研究人員近期發表的100多份研究，並訪問專家及美國前官員後發現，中國對美國將AI應用於核武系統抱持高度戒心。AI技術若取得突破，可能讓軍方更快速精確偵測、追蹤及攻擊核武，中國專家擔心，北京應用這些技術可能落後美國。

中國國家主席習近平約十年前開始擴充核武力量，目的就是確保即使遭受敵方第一波攻擊，仍有足夠飛彈存活，讓北京能夠發動毀滅性反擊，藉此嚇阻敵人。然而，AI技術可能動搖這項戰略。

共軍飛彈部隊正密切關注掌管美國核飛彈的美國戰略司令部，該司令部已表明，希望利用AI提升決策能力。中國軍事分析人士也研究，美軍如何利用AI協調傳統武裝部隊作戰及選定攻擊目標。美國在先進晶片領域的優勢，更讓中方擔心美軍能更快將AI與核武系統整合。

美國國務院前分析師布朗指出，中國擔心，AI能讓美國迅速攻擊從藏匿處現身或開始移動的武器，「在中國看來，這讓核武部隊更難在攻擊中存活」。