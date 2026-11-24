澳洲智庫發布2026年亞洲實力指數指出，美國綜合實力得分下滑，與中國差距縮小，創下自2018年發布以來的最小差距。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）19日在深圳麒麟山莊觀看樂師表演。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 洛伊最新亞洲實力指數顯示，美國綜合實力雖仍居首，但因政策失誤與外交受損，和中國差距縮至歷來最低；中國則在軍事與外交部分持續追近甚至領先。

史上首度美中俄峰會及川習三會甫於深圳落幕，大國關係受矚目，澳洲 智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）22日發布「2026年亞洲實力指數」指出，受川普 政府發動伊朗 戰爭及多項不受區域歡迎的單邊主義政策影響，美國綜合實力得分下滑至78.9分，與居次的中國（73.6分）差距僅5.3分，創該指數自2018年發布以來的最小差距。

這份報告將「綜合實力」定義為一個國家塑造外部環境，以及影響其他國家和實體行為的能力。該指數綜合八項實力指標進行加權計算，包括經濟實力、軍事能力和文化影響力等，對亞太地區27個國家與地區進行評估。

美國今年綜合實力得分較去年下降1.5分，是今年跌幅最大的國家，中國則大致維持去年水準。報告指出，中美實力差距縮小，主要是美國自身政策失誤所致，而非中國實力取得重大突破。

新加坡聯合早報報導，儘管美國在軍費、空中力量及全球軍事投送能力方面仍保持明顯優勢，軍費規模接近中方的三倍，但「中國持續推進軍事現代化，進一步提升了綜合實力。中國的海上作戰能力持續增強，尤其是在制海和海上拒止能力方面，同時在陸基飛彈和地面部隊方面，繼續保持對美國的顯著優勢」。

報告並指，在太平洋地區，中國的軍事部署態勢，以及快速、大規模投送軍力的能力，已超過美國。

對外關係方面，美國今年的外交影響力得分大跌6分，至76.7分，創該指數發布以來的最大單年跌幅，也是連續第四年下滑。

報告認為，除伊朗戰爭，川普政府對貿易夥伴加徵關稅、疏遠聯合國等國際組織，以及要求亞洲盟友承擔更多國防開支，也削弱美國在區域內的外交信譽。

相比之下，中國在外交影響力和經濟關係兩項指標上均已領先美國。美中經濟能力幾乎持平，美國得分86.7分，中國為86.1分。

報告顯示，儘管兩國差距持續縮小，美國仍以78.9分位居亞洲綜合實力排名第一，在8項主要指標中的6項領先中國。

其他國家排名方面，印度以40.5分位居第三，日本以38.6分排名第四，俄羅斯以32.2分位居第五。報告指，印度今年在區域外交和防務合作方面取得進展，進一步鞏固其亞洲主要大國地位。不過，中國的綜合實力仍比印度高出約80%。

該報告中，台灣被歸類為亞洲「中等強國」，在27個亞太國家與地區中排名第14位，位居紐西蘭之後、菲律賓之前。主要是因台灣缺乏正式邦交及多邊國際組織席次，外交影響力偏弱，大幅拉低整體得分。