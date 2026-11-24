「神秘萬噸大驅」預告將在珠海見。（取材自央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 珠海航展上未公開身分的「神祕萬噸大驅」引發討論，軍事專家推測其可能為南部戰區最新入列的055型驅逐艦，主要任務是為南海方向雙航母編隊提供護航。

中國海軍第16屆珠海航展將開放民眾登艦參觀，其中一艘身分尚未公布的「神祕萬噸大驅」引發外界關注。軍事專家推測，該艦可能是南部戰區海軍最新入列的055型驅逐艦，部署南海的重要任務之一，則是為中國雙航母編隊提供護航。

大公報報導，針對「神祕萬噸大驅」的真面目，軍事問題專家張軍社分析，「這大概率是最新一艘055萬噸大驅」。目前中國航展的高欄海上裝備展示區共有三艘艦艇，其中已經公開的兩艘均隸屬南部戰區海軍，包括075型兩棲攻擊艦湖北艦和054A型導彈護衛艦黃山艦。張軍社表示，「按照一般規律，每個戰區會率先負責轄區內的任務活動，不會跨區調動，因此這艘『神祕萬噸大驅』也應隸屬南部戰區海軍。」

張軍社指出，最新萬噸大驅優先部署在南海艦隊，一個重要考量就是為雙航母編隊護航。山東艦、福建艦的母港均位於南海，作為航母的「帶刀侍衛」，055的核心職責是為航母撐起遠程防空、反導與反潛防護網，完善航母戰鬥群配置。

他強調，南海海域遼闊、島礁密布，戰略價值突出，迫切需要主力艦艇提供可靠的遠海管控能力，而055型強悍的區域防空和多維度打擊能力，十分適合南海方向的任務需求。