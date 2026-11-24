南昌艦參加中俄「海上聯合-2021」軍事演習資料照片。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 本屆珠海航展首次擴至海上展示，海軍將公開多型現役艦艇與艦載機，並完整呈現航母五件套與無人裝備，凸顯中國海軍新型戰力布局。

第16屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於12月7日至13日在廣東珠海舉行，中國海軍今年首度增設海上裝備展示區，開放民眾登上075型兩棲攻擊艦、055型萬噸級驅逐艦及054A型護衛艦等三型主戰艦艇參觀，多款新型艦載機與無人裝備也將首度公開亮相。軍事專家指出，本屆航展不只首次亮相萬噸大驅，更將完整展示中國海軍從水面艦艇、艦載航空到無人作戰裝備的「航母五件套」，秀出軍事實力。

綜合大公報、明報等媒體報導，中國海軍23日透過官方微信 公眾號公布參展安排，將以室內展廳、室外靜態展示、飛行表演及艦艇開放四種形式，集中展出主戰艦艇、艦載戰鬥機、直升機、反潛巡邏機、艦載武器系統及裝甲裝備等實體裝備與模型。相較2024年第15屆航展首次派出實裝參展，今年更進一步將展示範圍從陸地延伸至海上，首次設立高欄港海上裝備展示區，讓民眾近距離接觸現役軍艦。

根據公布的艦艇開放資訊，075型兩棲攻擊艦「湖北艦」及054A型護衛艦「黃山艦」將開放參觀，除此之外，還有另一艘「神祕萬噸大驅」055型驅逐艦，將於12月揭曉。軍事專家張軍社分析，這艘055型驅逐艦是中國自主研製的首型萬噸級驅逐艦，被稱為航母編隊「帶刀護衛」，在總體設計、信息集成上實現突破，是近海防禦轉向遠海防衛的標誌性重器，代表水面艦艇頂尖水平。

航空裝備同樣是本屆航展焦點。室外靜態展示區將展出殲15T艦載戰鬥機、直20F艦載反潛直升機、運9反潛巡邏機及無直2無人直升機等。其中，殲35隱身艦載戰鬥機、空警600艦載預警機及直20F反潛直升機都將首度參加珠海航展，部分新型裝備也是首次公開亮相。

張軍社指出，本屆航展另一項重要看點，是被稱為中國國產「航母五件套」的殲35、殲15T、空警600、殲15D及直20F將集中亮相。其中殲15D曾參加上屆航展，其餘多型裝備則陸續首度公開展示。這套艦載航空體系涵蓋戰鬥、預警、電子戰及反潛等任務，有助於強化航母編隊的整體作戰能力。 殲-35艦載戰鬥機在福建艦上開展觸艦復飛訓練（新華社資料照片）。

此外，無直2無人直升機及無人艇等無人化裝備也將集中展出，反映中國海軍持續發展無人化、智能化作戰能力的方向。室內展廳則以「海天鑄劍，逐夢遠航」為主題，展示航空母艦、潛艇、艦載機及海軍陸戰隊等內容，並設置海軍招飛專區，提供政策宣講與飛行模擬體驗。

軍事專家宋忠平認為，開放先進軍艦供民眾參觀，顯示解放軍對外展示的方式愈來愈開放。相較閱兵主要呈現已具備作戰能力的現役武器，航展更著重前沿裝備及未來戰力發展，讓外界得以觀察中國軍事科技的進展。

至於外界關注的轟-20及第六代戰機是否會在本屆航展亮相，宋忠平表示，六代機已完成試飛，轟-20也不排除以某種特殊方式展示。