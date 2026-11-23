韋東奕。(取材自光明日報)

AI摘要 文章摘要整理： 北京市科學技術獎公布後，北大研究員韋東奕獲北京市傑出青年中關村獎，因其在偏微分方程與流體力學等領域破解多項國際難題而受肯定。

2025年度北京市科學技術獎近日揭曉，北京大學 數學科學學院研究員韋東奕獲頒「北京市傑出青年中關村獎」，肯定他在數學研究領域的傑出表現。韋東奕長期投入偏微分方程與流體力學等理論研究，曾在多項國際數學界長期懸而未決的問題上取得重要突破。

綜合觀察者網、極目新聞報導，北京市科學技術獎勵大會於11月20日公布得獎名單。韋東奕與另外28人共同獲得北京市傑出青年中關村獎。出生於1991年、山東濟南人的韋東奕，籍貫浙江東陽，主要研究領域包括偏微分方程、幾何分析等，2026年2月正式獲聘北京大學長聘副教授。

根據北京大學公布的資料，韋東奕長期研究偏微分方程理論，聚焦流體力學方程、隨機矩陣及非線性波動方程等方向，尤其在流體力學穩定性研究上成果突出。他與合作者解決了管道Poiseuille流在大雷諾數情況下的線性穩定性問題，這項難題在數學界已公開近140年，研究成果因此受到國際學界關注。

此外，他在三維Couette流轉捩閾值猜測、單調剪切流線性無粘阻尼，以及Oseen渦算子的擬譜與譜界猜想等問題上，也取得突破性進展。相關研究發表於多本國際知名數學期刊，並獲國際數學界學者高度評價。

本屆北京市科學技術獎亦表彰多項科研成果。共有59項成果獲自然科學獎、26項獲技術發明獎，另有109項獲科學技術進步獎。其中，北京大學以第一完成單位身分獲得10項項目獎，展現其在基礎研究與科技創新方面的實力。