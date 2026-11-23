趙麗穎躋身2026亞太最具影響力青年女性百強。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎因入選亞太青年影響力榜、奪華鼎視后並入圍U40卓越領袖而登上熱搜，凸顯其在影視成就與行業影響力上的持續升級。

APEA亞太青年企業家論壇昨發布2026亞太最具影響力青年女性、男性TOP 100兩份榜單，中國一共72人上榜，入選者有紐約大學柯朗數學科學研究所、IHES終身教授王虹、演員肖戰、王一博、趙麗穎 及運動員孫穎莎 、樊振東 、鄭欽文等人。趙麗穎昨天可說是三喜臨門，除入選前述榜單，同日還拿下華鼎獎視后，並入圍U40卓越領袖榜，三項榮譽疊加，隨即衝上熱搜，引發關注。

據都市現場報導，這兩份榜單是由APEA亞太青年企業家論壇「亞太青年領袖計畫」在香港發布，面向APEC經濟體，旨在表彰45歲以下在個人成就、社會貢獻及國際影響力方面表現突出的傑出青年。

女性榜匯聚來自12個APEC經濟體的100位傑出女性，中國有40人、美國37人，南韓與日本各7人；男性榜則覆蓋14個APEC經濟體，中美各32人，韓9人、日7人。

女性榜單入選者覆蓋面相當廣。學術科研線上，有西湖大學助理教授白蕊、中國科學院深海科學與工程研究所研究員杜夢然，中國航天員大隊航天員王浩澤以及王虹等人。商業科技線有小紅書聯合創始人瞿芳、碧桂園董事會主席楊惠妍、宏勝飲料集團董事兼總經理宗馥莉等。

文化藝術與內容創作線陣容最為龐大，導演趙婷、邵藝輝、賈玲，演員劉亦菲、楊冪、楊紫、趙麗穎、孫儷、周冬雨、辛芷蕾、迪麗熱巴，歌手李宇春，模特劉雯、奚夢瑤，壹心娛樂創始人楊天真等悉數在列。

體育競技線有陳夢、孫穎莎、張怡寧，鄭欽文、李娜、謝淑薇，郭晶晶、全紅嬋、吳敏霞，谷愛凌、徐夢桃，王濛，張偉麗共13人上榜。

男性榜中國入選者，有商業科技線包括米哈遊聯合創始人蔡浩宇、寒武紀董事長兼總經理陳天石、SHEIN創始人許仰天等；學術科研線有芝加哥大學教授鄧煜等人；體育線由乒乓球名將樊振東、馬龍，跨欄奧運冠軍劉翔，羽毛球奧運冠軍林丹，「亞洲飛人」蘇炳添共同撐起；演藝與文化領域有胡歌、王一博、楊洋、肖戰、朱一龍、郎朗等。

其中，女星趙麗穎以演員身分獲入選，理由是她實現了電視劇與電影領域的持續突破，展現了傑出青年女性的專業實力與時代風采。此外，她同日再拿下華鼎獎「華語最佳影視女演員」，並入圍U40卓越領袖榜，三項榮譽疊加引發廣泛關注。

趙麗穎此前已憑「風吹半夏」斬獲飛天獎優秀女演員獎與金鷹獎最佳女主角獎，憑電影「第二十條」獲百花獎最佳女配角獎，實現了85後演員在主流獎項上的重要突破。近期她並擔任第八屆金雞電影創投大會主單元主評審，成為該席位首位85後演員，從表演者向行業推動者轉型。

王虹躋身2026亞太最具影響力青年女性百強。(取材自微博)

孫穎莎躋身2026亞太最具影響力青年女性百強。(取材自微博)