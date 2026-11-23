隨著北極航道商業價值逐漸受到關注，中國開始布局極地船舶市場，企圖搶攻破冰船及高附加價值船舶商機。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國造船業在產能領先之外，進一步主導極地船舶相關ISO標準制定，藉由北極航道商機推進破冰船與高附加價值船舶布局。

中國造船業正從全球產能領先，進一步邁向國際技術標準制定者。隨著北極航道商業價值逐漸受到關注，中國開始布局極地船舶市場，企圖搶攻破冰船及高附加價值船舶商機。

香港 南華早報報導，國際標準化組織(ISO)已於9月1日發布由中國牽頭制定的ISO國際標準，內容涉及船舶及海上結構物覆雪冰層的模型試驗方法，由中國聯合美國、南韓 、日本、英國及伊朗 等國專家共同完成。

這項標準主要解決極地船舶在積雪覆蓋的海冰中航行時，如何準確評估阻力的問題。由於積雪會改變冰層摩擦力及破裂方式，直接影響破冰船航行效率與安全。過去各國試驗方法不同，數據難以比較，新標準統一模型試驗、數據採集及分析要求，有助提升船舶設計可靠性。

根據中國工信部公布，2026年前3季中國造船完工量占全球63.6%，新接訂單量占81.8%，手持訂單量占72.4%，規模優勢明顯。不過，產能領先不代表全面掌握高端技術，取得國際標準制定權，將有助中國提升產業競爭力。

觀察者網報導，北極航道是中國瞄準的重要市場，連接亞洲與歐洲的北方海航道，部分航程比經蘇伊士運河更短。俄羅斯國家原子能公司資料顯示，2025年北方海航道貨運量約3702萬噸，中俄港口間運輸量約540萬噸。隨著極地能源開發及航運需求增加，破冰船與冰級液化天然氣運輸船商機備受關注。

然而，北極航運仍受極端天候、複雜冰況、保險成本及港口設施不足等因素限制，部分中國船舶航程更從20天延長至30天。

目前芬蘭在破冰船領域具有技術優勢，全球約80%的破冰船由芬蘭企業設計；南韓則在大型液化天然氣運輸船市場占有重要地位；中國雖具備完整產業鏈及製造能力，但仍須突破極地船舶設計、特殊材料與推進系統等技術瓶頸。

中國此次牽頭制定國際標準，並不代表訂單必然到手，但顯示造船業競爭已從產能、效率，進一步延伸至核心技術與國際規則。能否將製造優勢轉化為高端技術實力，將是中國搶攻北極航運市場的關鍵。