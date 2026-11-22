神24料25日發射。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 神舟24號預計25日發射，將首次實現中外航天員同赴中國空間站；神舟23號乘組則忙於整理艙內、完成實驗與檢查，迎接6人會師並準備太空會餐。

中國載人航天再迎重要時刻，神舟24號預計25日發射，屆時中國空間站將首次迎來巴基斯坦籍航天員，實現中外航天員共同執行太空任務；而現在正駐留太空的神舟23號乘組，已開始整理空間站、檢查設備及籌備會餐，迎接新隊友到來，同時為後續返回地球做準備。

香港 文匯報報導，中國載人航天工程辦公室近日發布「天宮TV」，顯示神舟23號乘組朱楊柱、張志遠及黎家盈，持續執行空間科學實驗、設備維護及空間站日常管理工作。三名航天員在軌時間即將滿六個月，任務進入後期，仍須兼顧科研與交接準備。

在科學實驗方面，乘組依照微重力物理研究安排，完成變重力科學實驗櫃樣品回收、高溫材料實驗櫃樣品更換，以及部分實驗裝置組件維修；另外也完成微生物防控材料相關項目的樣品安裝，持續推進空間新技術研究。

除了科研工作，航天員也必須維持身體健康。黎家盈與隊友完成艙外航天服巡檢測試，並接受骨密度測量、肌肉超聲等醫學檢查，掌握長期失重環境對身體造成的變化，同時透過規律運動及相關設備，減輕肌肉流失與骨質變化等太空生理影響。

據報導，這次迎接新乘組，最重要的變化是空間站將從三人駐留增加至六人。人數增加，代表氧氣、飲用水及生活物資消耗同步上升，因此神舟23號乘組必須提前調整空間站配置，包括睡眠區照明、衛生間大小便收集裝置、太空廚房設備，以及艙內環境控制系統，確保各項設施能支援六人同時生活。

為讓新隊友順利適應環境，乘組也著手整理艙內物資，檢查再生式生命保障系統設備，維護相關設施，並將空間站收拾整齊，讓新乘組抵達後能盡快展開工作。依照過往任務慣例，完成會師後，原乘組還會帶領新隊友熟悉各個艙段，介紹設備功能及生活設施，交接在軌操作經驗。

值得關注的是，神舟24號任務將迎來巴基斯坦航天員，以載荷專家身分進駐中國空間站，這也是中國首次安排中外航天員共同飛行。兩個乘組會師後，預計還將舉行一場特別的太空會餐。神舟23號乘組近日維護太空廚房設備，正是為這場跨國太空聚會預作準備。

另一方面，神舟23號乘組也同步展開返航前置作業，包括氣體、微生物及水質採樣，回收實驗樣本與下行載荷，並整理廢棄物及個人物品。從整理家園、準備會餐到交接設備，這份「太空迎新清單」不僅展現空間站日常運作的細節，也反映中國載人航天任務正朝國際合作邁進。

神23乘組已開始整理空間站、檢查設備及籌備會餐，迎接新隊友到來。(視頻截圖)