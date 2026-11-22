來自上海生產基地的特斯拉在南韓暢銷直接推升今年前十月南韓對中汽車貿易逆差。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓今年前10月對中汽車貿易逆差擴大至42.3億美元，主因是中國產特斯拉與比亞迪在韓熱賣，壓縮本土車廠市場並引發產業憂慮。

南韓 貿易協會和南韓產業通商部22日發布數據顯示，今年1月至10月，南韓對中汽車貿易逆差42.3億美元，年增率大增92.7%，已遠超去年全年規模。主因來自上海生產基地的特斯拉 在南韓暢銷，推動中國產汽車整體在韓銷售增加。

韓聯社報導，今年前十個月，南韓對中國汽車出口額為1.7億美元，年減少34.9%，而自中進口額為43.9億美元，年增79.2%。對中汽車貿易收支自2017年起至今年，已連續十年出現逆差，逆差規模從2022年的4.6億美元增至2023年的9.4億美元，2024年更是猛增至17.3億美元。

逆差的猛增與特斯拉相關，目前在韓銷售的特斯拉多數產自中國。據南韓進口汽車協會（KAIDA）數據，今年前十個月，特斯拉在南韓新登記數量為9.8萬輛，年驟增105%，在進口車市占已超過30%。加上，去年進軍南韓的中國車企比亞迪今年前10個月在韓新登記數量也超過2萬輛。

報導稱，這壓縮南韓國產汽車市場空間。南韓汽車業界擔憂，中國產電車大舉進入南韓市場，可能威脅南韓國內整車生產基礎和零部件供應鏈 ，並導致整個產業生產系統萎縮。

據南韓產業通商部發布汽車產業動向數據，今年前十個月國內整車企業本土銷量104.3萬輛，年減少7.2%，而進口汽車銷量為32.5萬輛，年增加23.3%。

值得注意的是，中韓在汽車業也經歷了反轉，韓系汽車在中國市場正面臨挑戰，2016年南韓汽車品牌現代和起亞在陸合計銷量曾接近180萬輛，市占率超10%。而到2026年9月，兩家合計在陸零售銷量僅約9000輛，跌破1萬輛關口，市占縮水至0.6%。