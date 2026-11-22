中製特斯拉在南韓暢銷 韓中汽車貿易逆差前十月年增近1倍
南韓今年前10月對中汽車貿易逆差擴大至42.3億美元，主因是中國產特斯拉與比亞迪在韓熱賣，壓縮本土車廠市場並引發產業憂慮。
AI摘要
文章摘要整理：
南韓今年前10月對中汽車貿易逆差擴大至42.3億美元，主因是中國產特斯拉與比亞迪在韓熱賣，壓縮本土車廠市場並引發產業憂慮。
南韓貿易協會和南韓產業通商部22日發布數據顯示，今年1月至10月，南韓對中汽車貿易逆差42.3億美元，年增率大增92.7%，已遠超去年全年規模。主因來自上海生產基地的特斯拉在南韓暢銷，推動中國產汽車整體在韓銷售增加。
韓聯社報導，今年前十個月，南韓對中國汽車出口額為1.7億美元，年減少34.9%，而自中進口額為43.9億美元，年增79.2%。對中汽車貿易收支自2017年起至今年，已連續十年出現逆差，逆差規模從2022年的4.6億美元增至2023年的9.4億美元，2024年更是猛增至17.3億美元。
逆差的猛增與特斯拉相關，目前在韓銷售的特斯拉多數產自中國。據南韓進口汽車協會（KAIDA）數據，今年前十個月，特斯拉在南韓新登記數量為9.8萬輛，年驟增105%，在進口車市占已超過30%。加上，去年進軍南韓的中國車企比亞迪今年前10個月在韓新登記數量也超過2萬輛。
報導稱，這壓縮南韓國產汽車市場空間。南韓汽車業界擔憂，中國產電車大舉進入南韓市場，可能威脅南韓國內整車生產基礎和零部件供應鏈，並導致整個產業生產系統萎縮。
據南韓產業通商部發布汽車產業動向數據，今年前十個月國內整車企業本土銷量104.3萬輛，年減少7.2%，而進口汽車銷量為32.5萬輛，年增加23.3%。
值得注意的是，中韓在汽車業也經歷了反轉，韓系汽車在中國市場正面臨挑戰，2016年南韓汽車品牌現代和起亞在陸合計銷量曾接近180萬輛，市占率超10%。而到2026年9月，兩家合計在陸零售銷量僅約9000輛，跌破1萬輛關口，市占縮水至0.6%。
主要因在韓銷售的特斯拉多數來自中國上海工廠，帶動中國產汽車進口大增；同時比亞迪等中國車企也快速擴張，推升逆差至42.3億美元。 今年前10月特斯拉在南韓新登記9.8萬輛，年增105%，進口車市占已超過30%。由於多數車輛產自中國，直接拉高南韓對中汽車進口額。 南韓本土整車銷量前10月年減7.2%，進口車則年增23.3%。業界擔心中國電車大量進入會擠壓國產車空間，並衝擊零部件供應鏈與整車生產基礎。
精華 FAQ
主要因在韓銷售的特斯拉多數來自中國上海工廠，帶動中國產汽車進口大增；同時比亞迪等中國車企也快速擴張，推升逆差至42.3億美元。
今年前10月特斯拉在南韓新登記9.8萬輛，年增105%，進口車市占已超過30%。由於多數車輛產自中國，直接拉高南韓對中汽車進口額。
南韓本土整車銷量前10月年減7.2%，進口車則年增23.3%。業界擔心中國電車大量進入會擠壓國產車空間，並衝擊零部件供應鏈與整車生產基礎。
上一則