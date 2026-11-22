整個華僑群體都是北京間諜？ 法媒發聲明道歉
法國FranceInfo節目中出現涉華僑群體為中國間諜的言論，引發中國駐法使館抗議；該媒體隨後發表道歉聲明，表示將更謹慎處理直播內容。
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法國FranceInfo節目中出現涉華僑群體為中國間諜的言論，引發中國駐法使館抗議；該媒體隨後發表道歉聲明，表示將更謹慎處理直播內容。
日前法國媒體FranceInfo一檔晚間節目中，有兩名與談嘉賓在談論Nvidia輝達(另稱英偉達)前執行長黃仁勳出軌時，暗示法國所有華僑族群都可能是北京的間諜，招致北京大使館抗議。該媒體20日發表道歉聲明，對「當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意」，強調「今後將更加警惕」。
據中國駐法國大使館消息，FranceInfo的晚間節目「知情者」（Les Informés）訪談嘉賓克魯澤（Vincent Crouzet）等在節目中稱「整個華僑族群都是中國間諜」。
中媒觀察者網報導，FranceInfo於20日向香港南華早報提供一份道歉聲明，表示「在20日播出的「Les Informés」節目中，出現了一些涉及華僑華人的言論，這些言論引起人們的震驚是完全可以理解的。」聲明補充說：「我們對當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意。」該機構還表示，將在節目中再次發表聲明。「今後我們將更加警惕」。
當天早些時候，中國駐法國大使館已就此事提出抗議，表示所謂「中國間諜」的論調「完全沒有根據」，並「嚴重傷害了在法華僑華人的感情」。中方對有關言論表示堅決反對，敦促相關法國媒體和個人尊重華僑華人的尊嚴和聲譽，並「立即採取切實措施，消除這些言論造成的負面影響」。
節目嘉賓在談論黃仁勳相關話題時，暗示法國整個華僑族群都可能是北京間諜，這類說法被認為帶有明顯污名化與歧視色彩，因而迅速引發外界批評。 中國駐法國大使館表示，所謂「中國間諜」的論調完全沒有根據，且嚴重傷害在法華僑華人的感情，並敦促法國媒體與個人尊重其尊嚴和聲譽。 FranceInfo於20日發表道歉聲明，承認未能及時察覺並在直播中質疑相關言論，對此表示歉意，並承諾未來將更加警惕，之後也會再次在節目中說明。
精華 FAQ
節目嘉賓在談論黃仁勳相關話題時，暗示法國整個華僑族群都可能是北京間諜，這類說法被認為帶有明顯污名化與歧視色彩，因而迅速引發外界批評。
中國駐法國大使館表示，所謂「中國間諜」的論調完全沒有根據，且嚴重傷害在法華僑華人的感情，並敦促法國媒體與個人尊重其尊嚴和聲譽。
FranceInfo於20日發表道歉聲明，承認未能及時察覺並在直播中質疑相關言論，對此表示歉意，並承諾未來將更加警惕，之後也會再次在節目中說明。
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