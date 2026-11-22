克魯澤在法媒FranceInfo晚間節目「知情者以訪談嘉賓身分談黃仁勳間諜事件。圖為訪談節目截圖。(取自franceinfo網站)

AI摘要 文章摘要整理： 法國FranceInfo節目中出現涉華僑群體為中國間諜的言論，引發中國駐法使館抗議；該媒體隨後發表道歉聲明，表示將更謹慎處理直播內容。

日前法國媒體FranceInfo一檔晚間節目中，有兩名與談嘉賓在談論Nvidia輝達(另稱英偉達)前執行長黃仁勳 出軌時，暗示法國所有華僑族群都可能是北京的間諜 ，招致北京大使館抗議。該媒體20日發表道歉聲明，對「當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意」，強調「今後將更加警惕」。

據中國駐法國大使館消息，FranceInfo的晚間節目「知情者」（Les Informés）訪談嘉賓克魯澤（Vincent Crouzet）等在節目中稱「整個華僑族群都是中國間諜」。

中媒觀察者網報導，FranceInfo於20日向香港南華早報提供一份道歉聲明，表示「在20日播出的「Les Informés」節目中，出現了一些涉及華僑華人的言論，這些言論引起人們的震驚是完全可以理解的。」聲明補充說：「我們對當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意。」該機構還表示，將在節目中再次發表聲明。「今後我們將更加警惕」。

當天早些時候，中國駐法國大使館已就此事提出抗議，表示所謂「中國間諜」的論調「完全沒有根據」，並「嚴重傷害了在法華僑華人的感情」。中方對有關言論表示堅決反對，敦促相關法國媒體和個人尊重華僑華人的尊嚴和聲譽，並「立即採取切實措施，消除這些言論造成的負面影響」。