中國國務院總理李強(右)與澳洲總理艾班尼斯舉行第11輪中澳總理年度會晤並合影。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 李強先後會晤澳洲總理艾班尼斯與新加坡總理黃循財，雙方皆同意強化AI等新興領域合作，並在貿易、自貿與人文交流上深化互動。

深圳APEC峰會結束後，澳洲 與新加坡 總理分赴北京訪問，並與中國總理李強 舉行會談。根據相關聲明，中澳與中星均同意加強人工智慧等相關領域的合作。

李強20日下午在北京與到訪的澳洲總理艾班尼斯舉行第11輪中澳總理年度會晤，雙方會後共同發表「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」，雙方同意建立中澳人工智慧（AI）對話機制，就AI安全、治理和應用交換意見。兩人還討論了貿易、氣候變遷等問題，並同意2027年舉行下一輪中澳總理年度會晤。

新華社報導，李強表示，中澳在產業、市場、技術等方面各有優勢、互補性強，中方願同澳方推動雙邊貿易擴大規模、優化結構，打造綠色低碳、新能源汽車、人工智慧等新興領域合作亮點。雙方要辦好明年的「中澳旅遊年」，深化文化、青年等交流合作。

據中方引述，艾班尼斯表示在當前動盪的國際形勢下，澳中更應放眼長遠，「不能讓分歧干擾雙邊關係，而是要積極推進合作」。澳方願同中方深化經貿、農業、能源等領域合作，加快清潔能源、人工智慧、電動汽車、數字經濟等新興領域合作，密切旅遊等人文交流。

21日上午，李強在北京釣魚台國賓館與新加坡總理黃循財會談，李強表示，中方願同新加坡加快推進中星自貿協定（FTA）4.0版談判，加強人工智慧、清潔能源等領域合作，願同新加坡推動落實中國-東協自貿區3.0版升級議定書。

李強指出，中星在社會治理領域有相近理念，面臨不少相似課題。雙方要加強在應對人口老齡化、促進發展均衡、優化公共服務等問題上的交流互鑒，擴大旅遊、文化、青年等人文合作。

黃循財表示，在當前動盪國際局勢下，兩國更應加強溝通合作，加強發展戰略對接，深化人工智慧、數字經濟、綠色能源、互聯互通等領域合作，密切人文交流。他說，明年新加坡將擔任東協輪值主席國，願推進東協-中國合作。