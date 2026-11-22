薛恩鮑姆(左)和徐瑾合影。(取材自環球時報)

AI摘要 文章摘要整理： 薛恩鮑姆赴深圳出席APEC期間，感謝中方安保人員徐瑾並引發墨西哥媒體熱議；同時，她在訪華期間練八段錦、彈吉他，展現親和形象。

墨西哥 總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum)在深圳參加亞太經合會(APEC )期間，中國派出貼身女保鏢徐瑾隨身保護。APEC結束後，薛恩鮑姆在社交媒體上發布視頻，感謝徐瑾為其提供幫助，並曬出兩人合照，引來多家墨西哥媒體以「徐瑾是誰？」推出報導，評論區大量墨西哥網友誇徐瑾「美貌與實力並存」，讓徐瑾火到國外。此外，薛恩鮑姆還是業餘八段錦高手，與她陪練的名家牛愛軍讚她功底紮實，能打8分以上。

環球時報報導，薛恩鮑姆20日在社交媒體發布一段視頻，記錄她與中方安保人員徐瑾合影與握手互動，薛恩鮑姆寫道：「感謝徐瑾，她是中方安保團隊的一員，在我們訪華期間為我們提供保障。」

截至20日晚間，該帖點讚突破5.2萬。與此同時，多家墨西哥媒體以「徐瑾是誰？」為題推出報導，稱在薛恩鮑姆赴深圳出席APEC期間，徐瑾作為中方安保人員全程隨行護衛。墨西哥主流媒體「宇宙報」評價稱，在薛恩鮑姆的深圳行程中，徐瑾「十分引人注目」。

墨西哥N+電視頻道還在社交平台專門發布徐瑾的相關視頻集錦。評論區裡，大量墨西哥網友留言「美貌與實力並存」、「謝謝你，美麗的姑娘！感謝中國」、「她太棒了，值得我致以全部敬意，墨西哥敬重像她這樣的巾幗勇士」，還有墨西哥網友向徐瑾發出邀約，期待她前往墨西哥。

另據中國新聞周刊報導，薛恩鮑姆此訪中還表示，希望以此為契機，推動中墨關係邁入「新時代」。她還談及墨西哥城查普爾特佩克動物園的大熊貓，希望在2027年中墨建交55周年之際，為動物園再引進一隻。

薛恩鮑姆也在APEC期間展現她的才藝。18日晚，APEC歡迎晚宴集體合影前，薛恩鮑姆體驗了一把智能吉他，彈起中國民歌「茉莉花」。她並專門請中國老師指導八段錦，返程經濟艙裡仍在跟練；17日晚，她在下榻酒店電梯間由深圳傳統體育名家牛愛軍陪練了一個多小時，牛愛軍評價她動作嫻熟、功底紮實，至少練了一年，能打8分以上。薛恩鮑姆則表示，這一個多小時的收穫超過過去一年自學。

據牛愛軍回憶，她當選總統後由跑步改練八段錦。練習結束後，牛愛軍將母親親手縫製、帶中國傳統紋樣的鞋墊贈予她，她十分喜愛。當地時間11月21日，薛恩鮑姆發布深圳行Vlog，畫面顯示她在返程航班上仍在練習八段錦。

另據極目新聞，64歲的薛恩鮑姆的人生同樣彪悍，她練了十多年芭蕾，後來成了硬核能源學家，並在「史上最血腥選舉」殺出重圍，從未向美國總統川普低頭。

牛愛軍贈送給辛鮑姆的鞋墊。(取材自極目新聞)

薛恩鮑姆(左)和深圳傳統體育名家牛愛軍。(取材自極目新聞)

墨西哥總統薛恩鮑姆(左)感謝貼身女保鏢徐瑾。(取材自觀察者網)