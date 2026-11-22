301調查將完成 美貿易代表葛里爾：對中貿易休兵恐生變
美國貿易代表葛里爾稱，301產能過剩調查將在年底前完成，可能為明年1月到期的美中貿易休兵增添變數，後續取決於中國履約與稀土供應。
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美國貿易代表葛里爾稱，301產能過剩調查將在年底前完成，可能為明年1月到期的美中貿易休兵增添變數，後續取決於中國履約與稀土供應。
美國貿易代表葛里爾表示，預料美方「很快」會完成依3001條款展開的產能過剩調查，可能為明年元月告終的美中貿易休兵增添變數。
葛里爾20日接受彭博電視訪問時，被問及調查結束時點，他回答，相關程序「肯定」會在年底前完成，但拒絕提供更多細節，說明哪些國家可能被加徵關稅。
美國貿易代表署（USTR）正就各國工業產能過剩，編製一份高度受矚目的報告。外界埋怨，這類行為讓世界各國充斥廉價貨品，陷美國勞工於不利。這類所謂301調查，鎖定違反貿易協議或歧視性作法，為祭出關稅等措施奠定法律基礎。中國、歐盟、日本、墨西哥等十多個經濟體為調查對象。
自從美國最高法院2月判決美國總統川普依緊急權力徵收關稅不合法後，川普政府援引301條款在內的多項法源，向多數主要貿易夥伴加徵進口關稅。
上周隨川普出訪深圳亞太經合會的葛里爾表示，川普希望中國擴大採購美國農產品，並落實稀土相關承諾。葛里爾還說，如果關於中方履約情況的疑慮緩解，將於明年1月到期的貿易休兵有望進一步延長，「很大程度上，取決於我們能否取得稀土，及能否按我們所需要的數量與進度來取得」。
葛里爾表示，在美中貿易委員會架構下談妥的關稅減讓措施，美國目前已落實約半數，並指出中國也尚未全面調降關稅。
葛里爾說：「我認為到年底時，我們就會看到這些措施全面落實。」
葛里爾在接受彭博電視訪問時說，相關程序「肯定」會在年底前完成，並預料這項依301條款進行的產能過剩調查，很快就會結束。 因為調查完成後，可能成為美方後續加徵關稅或採取措施的法律基礎，若與美中談判節奏重疊，恐為明年1月到期的貿易休兵增添不確定性。 他指出，能否取得中國提供的稀土，以及取得的數量與進度是否符合美方需求，是決定休兵能否延長的核心因素；此外，中國也需落實農產品採購等承諾。
精華 FAQ
葛里爾在接受彭博電視訪問時說，相關程序「肯定」會在年底前完成，並預料這項依301條款進行的產能過剩調查，很快就會結束。
因為調查完成後，可能成為美方後續加徵關稅或採取措施的法律基礎，若與美中談判節奏重疊，恐為明年1月到期的貿易休兵增添不確定性。
他指出，能否取得中國提供的稀土，以及取得的數量與進度是否符合美方需求，是決定休兵能否延長的核心因素；此外，中國也需落實農產品採購等承諾。
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