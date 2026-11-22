AI摘要 文章摘要整理： 美國貿易代表葛里爾稱，301產能過剩調查將在年底前完成，可能為明年1月到期的美中貿易休兵增添變數，後續取決於中國履約與稀土供應。

美國貿易代表葛里爾表示，預料美方「很快」會完成依3001條款展開的產能過剩調查，可能為明年元月告終的美中貿易休兵增添變數。

葛里爾20日接受彭博電視訪問時，被問及調查結束時點，他回答，相關程序「肯定」會在年底前完成，但拒絕提供更多細節，說明哪些國家可能被加徵關稅 。

美國貿易代表署（USTR）正就各國工業產能過剩，編製一份高度受矚目的報告。外界埋怨，這類行為讓世界各國充斥廉價貨品，陷美國勞工於不利。這類所謂301調查，鎖定違反貿易協議或歧視性作法，為祭出關稅等措施奠定法律基礎。中國、歐盟 、日本、墨西哥等十多個經濟體為調查對象。

自從美國最高法院2月判決美國總統川普 依緊急權力徵收關稅不合法後，川普政府援引301條款在內的多項法源，向多數主要貿易夥伴加徵進口關稅。

上周隨川普出訪深圳亞太經合會的葛里爾表示，川普希望中國擴大採購美國農產品，並落實稀土相關承諾。葛里爾還說，如果關於中方履約情況的疑慮緩解，將於明年1月到期的貿易休兵有望進一步延長，「很大程度上，取決於我們能否取得稀土，及能否按我們所需要的數量與進度來取得」。

葛里爾表示，在美中貿易委員會架構下談妥的關稅減讓措施，美國目前已落實約半數，並指出中國也尚未全面調降關稅。

葛里爾說：「我認為到年底時，我們就會看到這些措施全面落實。」