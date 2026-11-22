AI摘要 文章摘要整理： 川普在深圳出席APEC期間因專車未拉窗簾引發熱議，返美後他稱自己是認真觀察道路與市容，並盛讚深圳乾淨、建設快速，同時藉機批評美國多座城市髒亂。

美國總統川普 18日抵達深圳參加亞太經合會(APEC )會議時，被網民拍到他在乘坐總統專車時沒有拉上車窗窗簾，引發網友猜測原因。川普回國後揭曉了謎底，表示當時是認真在看深圳的路，並盛讚深圳市容乾淨，美國許多城市骯髒令人汗顏。川普在APEC午宴上隨著其「競選神曲」「YMCA」節奏跳起標誌性舞蹈的視頻也流出，中國國家主席習近平 和中方官員還為他鼓掌，場面輕鬆歡樂。

除了乘坐總統專車從機場前往酒店的過程，川普在深圳期間還被全球多家媒體在不同地點拍攝到他不斷把頭看向「野獸」座車窗外，全程沒有拉上車窗窗簾，有網民擔心他的安全，有人說他是被深圳的夜景迷住了，相關話題在APEC峰會期間多方霸榜微博熱搜。

隨著川普返美後，這個謎底揭曉。川普20日在白宮記者會上提及深圳時表示，他在車中仔細觀察了深圳的道路，甚至還包括護欄：「我觀察得很仔細，我看了那些護欄，也看了那些道路，那些路不但沒有坑窪，甚至連修補過坑窪的痕跡都沒有。」並稱讚深圳乾淨無瑕，「它是在短時間內建成的，已經40年了，曾經那是一片小漁村」，並恭維道習主席的工作做得很好。

美國總統川普出席深圳APEC期間，乘座車看向深圳街景，讚道路乾淨無坑窪。(路透)

他甚至說，「當我看著我們骯髒的城市，我必須說，很多都位於『藍州』（民主黨執政），路都是髒的，到處都是坑坑疤疤，欄杆正在脫落，鏽跡斑斑，髒得讓人噁心，犯罪率更是高得離譜，當我看到我們的城市，令人傷心，有些還不錯，但有些實在令人汗顏。」

川普並表示，「這些年來，我曾多次到訪中國，這裡所發生的一切令人驚嘆，能夠來到深圳我深感榮幸。想想看，這居然是40年間發生的事，而且其中大部分還是在過去20到25年裡實現的，深圳崛起為一座大都市，躋身全球規模最大的城市之列，而且建設得近乎完美，真是一項了不起的成就」。

此次主辦峰會，深圳耗費大量心血進行市容環境維護。廣東省環境衛生協會披露，APEC會議保障期間，每天道路沖洗不少於3次，對潔淨度有嚴格要求。此外，僅玉禾田集團就出動逾300輛清潔車、4300名清潔人員、數十台智慧裝備。全市更有150萬輛車主動申報停駛，並獲得官方「車貼」等獎勵。

另外，美國白宮傳訊顧問馬丁（Margo Martin）在網上發視頻，分享川普在深圳與習近平出席歡迎午宴時，隨著現場有舞者演唱他的專屬音樂「YMCA」，川普站在餐桌旁翩翩起舞，曬了一下他的「標準舞姿」，還向舞台上的舞者豎起大拇指，而習近平及中方官員則隨著音樂的節奏拍掌，場面輕鬆歡樂。

APEC午宴插曲，川普嗨跳YMCA畫面曝光。(視頻截圖)

美國總統川普車隊行經深圳一處大道。(路透)