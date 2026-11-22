AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳APEC雖兩度與習近平握手，仍因台灣議題與中方強硬態度難以改善關係，雙方僵局持續未解。

幾周前，一位日本涉外人士在小範圍交流中坦言，看到了川普對烏克蘭的態度，日本很多人認為「美國靠不住」，又擔憂高市早苗 首度訪中行會遭到中方「冷遇」。現在看來，日本這些擔心都成為現實，高市雖然在深圳APEC 期間二度與習近平 握手致意，中日關係仍舊看不到破冰的跡象。

從去年11月高市提出「台灣有事」國會答辯後，中日僵局已超過一年。對東京來說，這次深圳APEC是中日領導人得以直接面對面互動的難得機會，從高市在18日晚宴前，及19日大會前兩度與習近平握手的肢體語言，就能看出她試圖藉此緩和中日關係的努力，只不過習都只有聆聽而未有回應。

事實上從高市抵達深圳下機的一刻，北京就已毫不掩飾對高市的貶抑。中方安排對各經濟體領袖的接機層級，大致分三級，最高是政治局常委（正國級）包含習近平和蔡奇分別迎接川普和普亭；其次是由正部級的廣東省人大常委會主任黃楚平或者省政協主席林克慶，迎接其他經濟體領袖。中國派前駐希臘大使章啟月接機高市，則落在最低階的「司局級」。高市抵達時，現場也沒有手持花束青年迎接。

高市之所以認為可在深圳APEC期間努力改善中日關係，可能受到2014年北京APEC峰會的影響。當時背景是，日本在2012年9月宣布「國有化」釣魚台，中方隨即抗議，各地出現大規模反日示威，之後更常態化派遣公務船進入釣魚台周邊海域。

直到2014年11月北京APEC峰會前夕，雙方已開始為關係緩和做鋪墊。當年7月，日本前首相福田康夫訪問中國，與習會面，之後時任國家安全保障局長谷內正太郎與中國國務委員楊潔篪會談，就避免東海緊急事態等達成4點原則共識，促成了APEC期間時任日本首相安倍晉三與習近平的會談，出現破冰的契機。

這些前提條件在深圳APEC會議前都不存在，自然不會有高市與習近平的正式會談。而且高市面臨的是涉及台灣問題，相比於釣魚台，這對北京來說更是核心中的核心，是絕不可能退讓的紅線。

高市在APEC會後記者會重申，日本關於台灣的基本立場，正如1972年中日聯合聲明所闡述，沒有變化。至於「台灣有事」日本是否會介入，她說不回答假設的問題。

北京的態度則從未鬆動，仍要求高市撤回答辯，或者明確表態不介入台海，僅重申中日聯合聲明，過於模糊。但這對高市來說同樣不可接受，日本主流民意也不支持，共同社11月中進行全國電話輿論調查顯示，對高市的對中姿態給予肯定的受訪者占54.7%，在自民黨支持者中，更高達68.9%。高市若大幅讓步，將動搖其執政基礎。

日本也積極防範北京透過加強與美俄關係對日施壓。在深圳川習會及美中俄峰會後，高市19日晚隨即與還在返美途中的川普舉行電話會談，意在立即掌握兩場峰會是否損及日本利益。日本外務省也特別向外發布消息稱，「川普再次表示將參與印太事務並強化日美同盟」。這話意在消除日本遭美國忽略的雜音，卻仍難掩東京最深層的疑懼。