美國FCC19日表決通過，禁止中國移動、中國電信及中國聯通直接取得美國電話號碼，對此，大陸商務部22日回應稱，相關作法違背中美兩國元首達成的重要共識。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FCC再度加碼限制中國移動、中國電信與中國聯通，中方指控美方違背元首共識並將採取必要措施反制。

川習三會結束後，美國方面對於中方的封堵行動持續進行。針對美國聯邦傳播委員會（FCC）19日表決通過，禁止中國移動、中國電信及中國聯通直接取得美國電話號碼，中國商務部 22日回應稱，相關作法違背中美兩國元首達成的重要共識，中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。

FCC稱該舉進一步加強遏止自動撥號詐騙電話及中國網絡間諜活動的國家安全措施。FCC主席卡爾（Brendan Carr）在表決前發表聲明稱：「FCC作出這項決定，將加強我們抵禦不法分子及非法自動撥號電話的第一道防線。」

中國商務部發言人表示，注意到有關情況。美國聯邦傳播委員會濫用監管權力，泛化所謂國家安全風險，在缺乏事實依據的情況下，違反非歧視和公平競爭原則，肆意汙衊、惡意打壓中國電信企業在美運營。

該發言人進一步稱，該機構近期持續推動中美兩國在電信、通信和檢測認證領域脫鈎斷鏈，有關做法違背兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿穩定局面，中方對此堅決反對。中方敦促美方立即撤銷有關措施，回到通過磋商解決問題的正確道路上。

FCC此前已禁止這三家電信業者向美國提供國際電信服務。FCC也禁止使用華為 和中興設備的IP供應商提供的服務。這兩家中國企業已被FCC列入國家安全風險名單。FCC目前也正在考慮其他措施，包括禁止中國電信業者接入美國網路，以及禁止它們在美國營運資料中心。

事實上，川普政府過去一年對中國電信行業展開大規模封堵。FCC在10月正式投票通過，自2028年12月起禁止所有中國實驗室為在美國銷售的電子產品進行檢測認證，並同步發布擬議規則，計畫撤銷被認定構成國家安全風險的中國企業直接獲取號碼的授權；同樣在10月，香港老牌電信商、電訊盈科旗下子公司香港電訊在FCC的壓力下，同意於2027年9月前停止在美國的業務營運。

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