馬斯克(中)收到上海特斯拉員工用邊角料製作的專屬手辦，全球僅此一件。(取材自鳳凰網科技)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克短暫訪中並造訪上海特斯拉超級工廠，獲員工贈送全球唯一手辦，雖再度稱讚中國科技與製造能力，但FSD在中國的審批與推送仍未公布新進度。

特斯拉 執行長馬斯克 隨美國總統川普訪中團隊赴深圳參加亞太經合會（APEC ）相關活動後，轉往上海造訪特斯拉超級工廠。這趟中國行僅約24小時，馬斯克多次表達對中國的好感，反覆自稱「中國的超級粉絲」，也收到員工以生產邊角材料手工製作的全球唯一專屬手辦。不過，外界關注的全自動輔助駕駛（FSD）在中國審批及大規模推送進度，仍未有新的時間表。

界面新聞報導，馬斯克在深圳期間，曾遠端參與美國訪談節目，談及對當地的印象時，稱深圳是一座規模龐大的城市，建築非常酷，也是中國最先進的科技中心。他表示，每次來中國，都會被這裡的規模與壯麗景象震撼，並鼓勵美國民眾親自到中國看看。

結束深圳行程後，馬斯克飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠。特斯拉副總裁陶琳在社群平台發文表示，馬斯克專程到上海感謝亞太及中國團隊，與員工交流輔助駕駛、人形機器人等業務進度。

這趟行程另一個焦點，是馬斯克收到一件由上海工廠員工親手製作的特別禮物，是一件由員工自行設計、利用生產邊角材料製成的限量手辦，全球僅此一件。

另據鳳凰網科技報導，從公布照片可見，手辦結合特斯拉旗下車款與上海城市特色元素。陶琳表示，這原本只是工廠員工利用業餘時間進行的創意項目，後來被選作紀念品送給馬斯克；馬斯克也對作品設計表示喜愛。

據陶琳先前透露，馬斯克在工廠期間，除了解輔助駕駛及人形機器人業務進展，也肯定上海工廠的製造能力與中國團隊的執行效率。這是他自2023年以來首次造訪特斯拉上海超級工廠。

不過，對市場而言，此行更受關注的仍是FSD在中國的落地進度。儘管馬斯克再次表達對中國科技實力的肯定，也與當地團隊直接交流，但行程結束後，特斯拉仍未公布FSD在中國取得審批或大規模推送的新時間表，相關進展仍有待後續觀察。

馬斯克收到上海特斯拉員工用邊角料製作的專屬手辦，全球僅此一件。(取材自鳳凰網科技)