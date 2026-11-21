馬斯克訪上海收特斯拉員工送專屬手辦 全自駕沒下文
馬斯克短暫訪中並造訪上海特斯拉超級工廠，獲員工贈送全球唯一手辦，雖再度稱讚中國科技與製造能力，但FSD在中國的審批與推送仍未公布新進度。
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馬斯克短暫訪中並造訪上海特斯拉超級工廠，獲員工贈送全球唯一手辦，雖再度稱讚中國科技與製造能力，但FSD在中國的審批與推送仍未公布新進度。
特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪中團隊赴深圳參加亞太經合會（APEC）相關活動後，轉往上海造訪特斯拉超級工廠。這趟中國行僅約24小時，馬斯克多次表達對中國的好感，反覆自稱「中國的超級粉絲」，也收到員工以生產邊角材料手工製作的全球唯一專屬手辦。不過，外界關注的全自動輔助駕駛（FSD）在中國審批及大規模推送進度，仍未有新的時間表。
界面新聞報導，馬斯克在深圳期間，曾遠端參與美國訪談節目，談及對當地的印象時，稱深圳是一座規模龐大的城市，建築非常酷，也是中國最先進的科技中心。他表示，每次來中國，都會被這裡的規模與壯麗景象震撼，並鼓勵美國民眾親自到中國看看。
結束深圳行程後，馬斯克飛往上海，前往特斯拉上海超級工廠。特斯拉副總裁陶琳在社群平台發文表示，馬斯克專程到上海感謝亞太及中國團隊，與員工交流輔助駕駛、人形機器人等業務進度。
這趟行程另一個焦點，是馬斯克收到一件由上海工廠員工親手製作的特別禮物，是一件由員工自行設計、利用生產邊角材料製成的限量手辦，全球僅此一件。
另據鳳凰網科技報導，從公布照片可見，手辦結合特斯拉旗下車款與上海城市特色元素。陶琳表示，這原本只是工廠員工利用業餘時間進行的創意項目，後來被選作紀念品送給馬斯克；馬斯克也對作品設計表示喜愛。
據陶琳先前透露，馬斯克在工廠期間，除了解輔助駕駛及人形機器人業務進展，也肯定上海工廠的製造能力與中國團隊的執行效率。這是他自2023年以來首次造訪特斯拉上海超級工廠。
不過，對市場而言，此行更受關注的仍是FSD在中國的落地進度。儘管馬斯克再次表達對中國科技實力的肯定，也與當地團隊直接交流，但行程結束後，特斯拉仍未公布FSD在中國取得審批或大規模推送的新時間表，相關進展仍有待後續觀察。
他先在深圳參與相關活動並接受訪談，之後轉往上海特斯拉超級工廠，與亞太及中國團隊交流輔助駕駛、人形機器人等進展，也感謝員工並參觀工廠。 這是一件由上海工廠員工利用業餘時間設計，並以生產邊角材料手工製作的限量手辦，結合特斯拉車款與上海城市元素，全球僅此一件。 雖然馬斯克與團隊交流時談到輔助駕駛進度，但特斯拉在行程後仍未公布FSD在中國審批或大規模推送的新時間表，落地進展仍待觀察。
精華 FAQ
他先在深圳參與相關活動並接受訪談，之後轉往上海特斯拉超級工廠，與亞太及中國團隊交流輔助駕駛、人形機器人等進展，也感謝員工並參觀工廠。
這是一件由上海工廠員工利用業餘時間設計，並以生產邊角材料手工製作的限量手辦，結合特斯拉車款與上海城市元素，全球僅此一件。
雖然馬斯克與團隊交流時談到輔助駕駛進度，但特斯拉在行程後仍未公布FSD在中國審批或大規模推送的新時間表，落地進展仍待觀察。
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