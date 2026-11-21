AI摘要 文章摘要整理： 美中兩軍在川習會期間於上海舉行海上軍事安全磋商，雙方就海空安全、相遇準則與風險管控交換意見，並持續維持軍事溝通機制。

中國國防部 昨天發布消息指，美中兩軍18日至20日在上海舉行2026年度美中海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。這場會議的時間點與「川習三會」重疊。中國國防部稱，雙方還商定了2027年工作小組會議議題，傳遞出美中兩軍保持溝通聯繫的氛圍。

中國國防部表示，這次會議旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展。雙方就當前美中海空安全形勢進行了坦誠、務實、建設性的交流，評估「美中海空相遇安全行為準則」年度執行情況，討論了改進美中海上軍事安全問題的措施，雙方商定了2027年工作小組會議議題。不過，中方未披露解放軍的與會代表。

針對此次會議，美國印太司令部20日也發布新聞稿披露，美方代表包括美國太平洋司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍、美國海岸防衛隊的軍事官員以及國防部政策次長室的代表。美方並指，此會議旨在降低不安全和不專業行為的風險。

美中兩軍今年5月28日至29日曾在夏威夷舉行過此機制的第一次工作小組會議。

美中海上軍事安全磋商機制（MMCA）是根據1998年1月美中兩國國防部長簽署的「關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定」設立的兩軍首個軍事信任措施機制，旨在通過年度會晤與工作小組會議，規範海空相遇行為、降低誤判風險、管控危機。該機制分為將軍級年度會晤和工作小組會議，通常每年舉行二次。

此外，11月2日至3日，美國國防部政策事務次長辦公室中國、台灣及蒙古事務首席主任卡拉斯，在華盛頓特區與解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋舉行年度危機溝通與預防工作組會議，討論降低風險及增設溝通管道。

港媒早前報導，美國國防部長赫塞斯及美國太平洋司令部司令帕帕羅可能很快會訪問中國，這將是2015年以來，美國印太司令部司令首次訪陸。不過，中國國防部發言人陳曦13日回應時未證實，僅稱中方重視美中兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調。