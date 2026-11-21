習近平20日在深圳會見澳洲總理艾班尼斯。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC結束後，習近平在深圳密集會見5國領袖，聚焦經貿與區域合作，多國重申一中立場，但日本與菲律賓領袖未被安排會談。

亞太經合會議（APEC ）結束後，中國國家主席習近平 20日在深圳展開馬拉松式主場外交、密集會見5國領導人，包括澳洲及東協4國印尼 、泰國、新加坡、馬來西亞。根據中方公布的會談內容，5國領導人均提及堅持一個中國政策或原則，印尼更將台灣稱為「中華人民共和國的一省」。相較之下，日本首相高市早苗及菲律賓總統小馬可仕，成為此次赴華出席APEC、唯二未與習近平會談的周邊國家領袖。

據中國外交部公布的會談內容，習近平20日展開密集雙邊外交，議題涵蓋經貿投資、人工智慧、能源及區域安全。五國領導人均表達一中立場，但涉台措辭有所不同。其中，印尼總統普拉伯沃不僅重申奉行一個中國政策，更稱台灣是中華人民共和國的一個省；新加坡總理黃循財則明確表示反對台獨。馬來西亞總理安華強調，台灣問題是中國內政，馬方堅定恪守一中政策；泰國總理阿努廷則使用「一個中國原則」的表述。澳洲總理艾班尼斯也承諾堅持一個中國政策。

不過，印尼涉台表述引發台灣外交部反駁。台灣外交部表示，經查印尼總統府及國務秘書部發布的官方文件，均沒有相關文字，質疑中國官媒以片面說法替印尼發言，企圖矮化台灣主權地位，並呼籲國際社會認清資訊操弄。

值得注意的是，習近平此次會晤的五國領袖中，四國來自東協，顯示北京積極拉近與東南亞國家的經貿及外交關係。習近平與普拉伯沃會談時，雙方宣布啟動全面經濟夥伴關係協定談判，並將深化能源、礦產、人工智慧及數位經濟合作。

與新加坡方面，雙方啟動自貿協定4.0版談判，聚焦數位經濟、綠色發展及人工智慧；與馬來西亞則著重基礎建設、農產品貿易及雙邊合作。中泰會談除經貿議題，也觸及區域安全，習近平表示，雙方應加強打擊網路賭博及電信詐騙，並願為泰柬關係改善發揮積極作用。

習近平與澳洲總理艾班尼斯會談時，提出推動兩國關係取得新進展的四點意見，包括理性、友善看待彼此，照顧對方核心利益與重大關切，深化農業、能源及礦產等傳統合作，以及拓展綠色經濟、新能源、數位轉型和人工智慧。他表示，中澳沒有歷史恩怨，也沒有根本利益衝突，理應成為相互信任、彼此成就的合作夥伴。艾班尼斯則表示，澳洲願加強高層交往、深化務實合作，並妥善處理分歧。

相較於五國領袖接連與習近平會談，日本首相高市早苗及菲律賓總統小馬可斯此次均未安排會晤。中國外交部並再次敦促日本在台灣問題上糾正錯誤言行。這項外交安排也使中日、中菲關係受到關注，凸顯北京在APEC會後積極鞏固周邊外交的同時，與部分鄰國仍存在政治分歧。

習近平20日在深圳會見新加坡總理黃循財。(新華社)