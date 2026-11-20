隨著APEC落幕，日本首相高市早苗也結束就任後的首次訪中行，但最終未能與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗訪中行程受冷遇後，中國官媒再度施壓，要求其收回涉台強硬言論，並稱唯有言行一致才能改善中日關係。

隨著APEC 落幕，日本首相高市早苗 也結束就任後的首次訪中行，但從接機安排到主動搭話中國國家主席習近平 未獲回應，最後也未能與習近平舉行雙邊會談，中方的刻意冷落顯而易見。中國官媒環球時報20日進一步發布評論稱，如果真心希望改善中日關係，收回涉台錯誤言論是第一步。並稱美中俄三方峰會釋放出的共同維護戰後國際秩序的重要訊號，「東京應當清晰接收到」。

環球時報20日午間刊登快評，題為「高市是時候收回『台灣有事就是日本有事』錯誤言論了」。文章指，高市19日在深圳出席APEC峰會後舉行記者會，重申日本在台灣問題上的基本立場與1972年「日中聯合聲明」一致，立場未變，且願通過對話全面推進中日戰略互惠關係，「然而，對於一年前台灣有事就是日本有事的錯誤言論，高市仍然躲躲閃閃，以不便回答假設性問題為由回避作答」。

文章指稱，「中日聯合聲明」等四份政治文件，構成中日邦交正常化的政治基礎，這是兩國交往必須信守的信義，也是戰後國際秩序的重要組成部分。將「台灣有事」與日本「存亡危機事態」掛鉤，直接衝擊「聲明」的框架，也嚴重偏離了日本作為戰敗國應遵守的戰後國際秩序。若日本在台灣問題上真與「中日聯合聲明」保持一致，「就應該承認錯誤，公開收回『台灣有事就是日本有事』的挑釁言論」。

文章表示，19日當天，美中俄舉行歷史性三方峰會，並發表和平宣言。「三國元首都記得二戰期間並肩作戰的歷史，釋放出的共同維護戰後國際秩序的重要信號，東京應當清晰接收到」。

文章進一步稱，戰後國際秩序的核心文件包括「開羅宣言」和「波茨坦宣言」，明確了日本必須歸還竊取的中國領土，包括台灣。日本接受「波茨坦宣言」並無條件投降，在「中日聯合聲明」中再次確認堅持遵循其第八條。任何將台灣問題與日本安全直接掛鉤、甚至暗示軍事介入的言論，都是對二戰勝利成果和戰後國際秩序的公然挑戰。

文章強調，當前中日關係因涉台言論持續緊張，已影響到經貿、人員往來等領域。高市強調對話與戰略互惠，需要言行一致。「如果真心希望改善中日關係，收回錯誤言論是第一步」。否則，空談「立場未變」而無實質糾正，難以取信於人，也無益於日本自身和地區長遠安寧。