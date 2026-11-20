中國設計團隊揭密APEC圍巾製作高標準，10000條的面料只留下42條。圖為19日在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會上在領袖合照後交談。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國主辦APEC期間，領袖圍巾以宋錦、香雲紗結合多項非遺工藝製作，經反覆打樣與嚴格挑選後，最終僅留下42條供領袖代表佩戴。

今年中國主辦APEC 會議，作為北京「大國外交」的重要環節，國禮依舊神秘，目前各界討論的焦點，在APEC領袖穿戴的圍巾，由「香雲紗」等技藝製作，此款圍巾名為「同心合錦」，寓意「同心協力、繁榮合錦」，而21根天然野蠶絲線貫穿織入圍巾，表達21個成員經濟體緊密合作、互利共贏的美好寓意。

官媒新華社對設計團隊的專訪內容顯示，相關圖案包含木棉、簕杜鵑與祥雲等元素，分為以香雲紗為主料的紅色款和以宋錦為主料的藍色款，由各經濟體領導人、代表自行選擇一色佩戴。其中，藍色宋錦圍巾，A面為定位提花螺鈿宋錦配銀色祥雲海浪紋，B面錦花緞配藍綠色會標；紅色香雲紗圍巾，兩面均為定位提花錦花緞香雲紗，A面配金色祥雲海浪紋，B面配紅橙色會標。

圍巾主要設計方、蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司董事長吳建華介紹，木棉和簕杜鵑都是深圳代表性的花種。木棉又稱「英雄花」，寓意灣區兒女勇立潮頭；祥雲紋、海浪紋則呼應「海上絲綢之路」的歷史脈絡，體現中華民族對和平、繁榮的追求。

設計團隊表示，最大的創新之處，在於宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非遺（非物質文化遺產）技藝匯於一套絲綢織造品，設計過程中，團隊力求體現「中國文化、嶺南氣韻、深圳特質」，符合「易於穿戴、富有特色」的要求，尤其香雲紗染整技藝中國國家級代表性傳承人黃田勝表示，團隊為這款圍巾專門研製了「故宮紅」顏色，讓廣東特有的香雲紗染整技藝有了全新的表達。

上海廣播電視台旗下「看看新聞」則指出，吳建華透露，為了完成此次國家任務，他準備了5000公尺的布料，按常規可以製作10000條圍巾，不過只製成了50條。

吳建華強調，「這一次，完全是不計代價、不計成本，不講條件，沒有任何討價還價的餘地」。「前面準備3000米料，投1000米報廢，投2000米還要報廢；投1000米報廢的時候，他們已經在提前備下一批面料了」，「因為等領導確認了你再投料，根本來不及」。此外，對灰傷、縐印這些疵點，廠方堅持零容忍，寧可自己承擔損失，而為了集中產能，還主動暫緩了人民幣300餘萬元的常規訂單。

最終，前後投入面料5000多公尺，以萬里挑一的嚴苛標準，僅留下宋錦圍巾和香雲紗圍巾各21條。選中率約百分之一。

另據江蘇新聞，吳建華表示，按照APEC會議慣例，東道主提供的服裝配飾應具有本土文化特色，此次兩款圍巾分別以宋錦、紅雲紗為面料，均為100%桑蠶絲，長180公分、寬32公分。兩款圍巾從設計到製作歷時近一年，研發團隊結合APEC會議主題，在面料、紋樣、工藝上逐項試驗，「每個環節的調整都不下20次」。

根據官方畫面，台方領袖代表施振榮選擇藍色的圍巾，中國領導人習近平則選擇紅色。