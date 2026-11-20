川普對習近平表達「請你為我們的農民做更多事」，中國商務部宣布中美貿易委員會農業工作組近期召開首次會議。圖為11月初的上海進博會上的美國食品與農業館。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 在川習三會後，中美將啟動農業工作組首次會議，川普同時要求中國擴大對美農產品採購，雙方經貿溝通機制持續推進。

在「川習三會」氛圍下，中國商務部 19日下午表示，中美貿易委員會農業工作組將於近期召開首次會議，以此回應美國總統川普 19日中午與中國國家主席習近平 會談時，當面要求中方為美方的農民「做更多事」。

針對中美經貿關係最新進展，中國商務部新聞發言人何亞東19日在例行記者會上表示，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通。雙方13日通過視訊會議，舉行了中美經貿磋商機制下貿易委員會首次會議。他接著宣布，貿易委員會下設的農業工作組也將於近期召開首次會議。

何亞東說，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護經貿關係穩定局面是雙方共同責任。中方對美方近期一系列涉華經貿限制措施「強烈關注，堅決反對」。希望美方與中方相向而行，繼續通過貿易委員會以及相關工作機制加強溝通，推動解決各自經貿關切，助力構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

川普與習近平19日中午在深圳亞太經合會（APEC）場邊展開今年第3度會晤。綜合外電報導，川普向習近平說：「我會請你為我們的農民做更多事，因為中國有著龐大的需求。」這指的是美方長期以來要求中方採購更多美國農產品，例如黃豆。

美國白宮在5月北京川習會後稱，中國承諾每年購買價值170億美元(約1134億人民幣)的美國農產品，今年則依協議生效時間按比例計算；這些採購是在去年10月承諾購買美國黃豆的基礎上追加的。中國則從未確認這個數字，只稱將「設定擴大農產品雙向貿易目標」。

外媒普遍預期中國無法如期兌現農產品採購目標。路透日前分析，中國今年前9個月採購黃豆以外的美國農產品總額僅約72億美元，為2019年美中第一輪貿易戰高峰以來的新低。相較之下，彭博17日報導，中國承諾於今年內購買的2500萬噸美國黃豆目標即將達成。

中美貿易委員會是川普與習近平5月在北京會晤時同意建立的經貿溝通機制，旨在為雙方處理貿易分歧提供新的對話管道。而雙方此前同意在貿易委員會下設農業工作組，討論市場准入與監管問題，預定年底前首次開會。

本月13日川習三會前夕，中美以視訊方式舉行貿易委員會首次會議，中國商務部表示，雙方就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。