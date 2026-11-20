澳洲總理艾班尼斯被偶遇。(取材自都市快報)

AI摘要 文章摘要整理： APEC第33次領導人非正式會議在深圳舉行，多國政要與家屬接連現身超市、商場、餐廳與校園，讓深圳街頭成為市民「偶遇」外國領袖的特殊場景。

亞太經濟合作會議（APEC）第33次領導人非正式會議18日起在深圳舉行，多國領袖陸續抵達。連日來，不少深圳市民在街頭、商場及餐廳「偶遇」外國政要，包括澳洲 總理逛超市、泰國 總理夫人逛街、智利 總統現身水果店，還有加拿大總理漫步深圳市中心。有市民笑稱：「就在我家樓下。」

綜合都市快報、南方都市報等報導，澳洲總理艾班尼斯18日上午抵達深圳，中午便有市民在福田區大中華國際交易廣場巧遇他。當天稍晚，艾班尼斯又現身深圳萬象城一家精品超市。有市民表示，他在店內逛了一會兒，還試吃澳洲和牛，並稱讚「非常美味」。

泰國總理阿努廷18日上午抵達深圳，當天有網友在福田區深業上城巧遇其夫人塔娜農。照片顯示，塔娜農一行人在商場外街逛街，隨行人員提著剛買的商品，也有人在咖啡店遇見她喝咖啡。

智利總統卡斯特18日上午走訪福田一家水果門店，向一個中國家庭贈送一箱智利車厘子（櫻桃），並談及車厘子在中國市場的受歡迎程度。他表示，中國是智利車厘子最重要的市場，車厘子也是兩國貿易的代表性產品之一。網友則留言歡迎，還有人期待「把車厘子價格打下來」。此外，智利第一夫人瑪麗亞·皮婭·阿德里亞索拉也現身深圳中學。

此外，加拿大總理卡尼17日晚被民眾目擊在深圳福田漫步，活動區域鄰近深圳平安金融中心；俄羅斯總統普亭則到訪深圳北理莫斯科大學並發表演講。

墨西哥總統辛鮑姆16日抵達深圳後，前往南山蛇口一家墨西哥餐廳，與定居深圳的墨西哥同胞見面。隔天餐廳生意明顯熱絡，店內外座位幾乎坐滿，門口還有不少食客等候入座。餐廳經理Neto Trevino雖然腳部受傷，仍忙著招呼客人，無暇接受採訪。

隨著多國政要接連抵達，深圳市民在日常生活中與外國領袖不期而遇，也成為APEC會議期間街頭的一道特殊景象。

泰國總理夫人被偶遇。(取材自都市快報)