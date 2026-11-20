APEC「全家福」圍巾「同心合錦」集合了宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非遺技藝。(央視截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC以雙色「全家福」圍巾展現非遺工藝與大灣區意象，並以21根蠶絲線呼應成員合作；同場亮相的廣東荔枝冰酒也因晚宴曝光熱銷。

這次APEC 「全家福」圍巾「同心合錦」集合了宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非遺技藝，更藏著數字21；21根貫穿織入圍巾兩端的天然野蠶絲線，象徵APEC的21個成員經濟體緊密合作、互利共贏。另外，亮相APEC晚宴的廣東荔枝冰酒被買斷貨，廠家表示已啟動緊急補貨機制。

北京日報微信 公眾號「長安街知事」報導，這款圍巾分為紅、藍兩色，紅色款以香雲紗為主料，藍色款以宋錦為主料，由各經濟體領導人及代表自行選擇佩戴。設計製作人吳建華表示，設計團隊參考深圳APEC會標的紅、藍兩種色彩，經過多輪嘗試，最後選定宋錦搭配蘇繡，以及香雲紗搭配粵繡兩種組合。

吳建華說，圍巾以大灣區為設計視角，將雲紋、嶺南木棉、三角梅及祥雲等元素融入底紋。其中，木棉又稱「英雄花」，象徵灣區兒女勇立潮頭的精神；三角梅是深圳市花，祥雲紋則呼應海上絲綢之路的歷史脈絡。

APEC「全家福」圍巾「同心合錦」集合了宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非遺技藝。(央視截圖)

據報導，中國曾於2001年、2014年及2026年三次擔任亞太經合組織東道主，每次與會領導人、代表拍「全家福」時的服飾都大有講究。2001年上海會議，與會領導人及代表穿著融入中國傳統服裝元素的「新唐裝」合影；2014年北京會議則穿著採用宋錦面料的「新中裝」。今年深圳會議以雙色圍巾呈現中國傳統織繡工藝。

另據極目新聞報導，18日晚APEC歡迎晚宴選用廣州從化生產的悅荔荔枝冰酒，晚宴菜單曝光後帶動產品熱銷。廠商19日表示，網購平台單店營業額增長超過900倍，旗艦店多款酒品一度缺貨，已啟動緊急補貨機制。

廠商表示，悅荔荔枝冰酒以從化高山新鮮荔枝為原料，每瓶約使用168顆荔枝，原果汁含量100%，不添加香精及色素。企業創立於1997年，深耕從化果酒產業29年，此次產品在APEC晚宴亮相，也讓廣州特色水果酒獲得國際交流場合的展示機會。

亮相APEC晚宴的廣東荔枝冰酒被買斷貨，廠家說，已啟動緊急補貨機制。(取材自極目新聞)