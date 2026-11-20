馬斯克(左)這次又帶小兒子(右)到中國。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在深圳與上海短暫訪問期間，連番讚揚中國建設、技術與團隊效率，並強調特斯拉將繼續擴大在中國的產量與合作。

特斯拉 （Tesla ）執行長馬斯克 在深圳參加亞太經合組織（APEC）峰會期間，儘管行程只有24小時，他先在深圳會晤了中國貿促會會長任鴻斌，稱自己是「中國的超級粉絲」，特斯拉會繼續在中國提高產量；之後又飛到上海與特斯拉上海超級工廠同事面對面交流，盛讚中國團隊的執行力。

另據央視新媒體「玉淵譚天」，馬斯克此次又帶6歲兒子X（小X）來中國，並笑稱兒子的玩具都是「中國製」，兒子覺得中國是玩具的天堂，不僅愛中國，還每次都很期待到訪中國。

任鴻斌19日在深圳會見馬斯克，馬斯克在會面中表示自己是「中國的超級粉絲」，並指中國擁有眾多宏偉壯觀的建築與自然景觀，並特別點讚中國的鐵路系統。他稱特斯拉會繼續在中國提高產量，並指「從長遠來看，我們與中國的關係相當不錯，從長遠來看，希望會有很好的關係。」

特斯拉執行長馬斯克（右）19日在廣東深圳與中國貿促會會長任鴻斌會面。(新華社)

「玉淵譚天」視頻顯示，馬斯克會面期間與隨行的小兒子互動，問他：「你愛中國嗎？」兒子回答「Yes.」；馬斯克笑了接著說：「當然了，他覺得中國是玩具的天堂，他的玩具都是在這裡製造的。所以他每次都很期待來中國。」

19日美方車隊駛往川普下榻的深圳東海朗廷酒店期間，現場也拍到馬斯克現身在美國代表團的旅遊巴士中。新華社引述馬斯克說：「中國很酷。我一直鼓勵世界各地的人們來中國走走，親眼看看中國這些了不起的地方。這裡有不可思議的城市、不可思議的自然風光，還有像兵馬俑這樣的世界奇蹟。」

馬斯克19日並通過連線的方式出席美國一個活動大讚深圳，「每次我來中國，我都感到震撼。老實說，這是一個令人印象深刻的國家。」他還說：「我現在在深圳，這是個巨大的城市，有非常酷的建築，我認為這是中國先進技術最大的中心。」

馬斯克19日也在社媒X平台發文，「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）真的可以避免嗎？」隨後他再補充，「我希望可以，但不可避免的是，最有趣的結果往往也是最有可能發生。」相關言論也引發討論。

馬斯克也專門從深圳飛到上海超級工廠與同事交流，對上海超級工廠的製造實力、中國團隊展現出的執行力和製造水準，他都讚賞有加。特斯拉上海工廠不僅是特斯拉全球製造體系的重要一環，更是創新與效率的最佳實踐。「我想來上海，感謝亞太以及中國團隊。」他說。

馬斯克短短24小時的中國行，專門從深圳飛到上海。他說：「我想來上海，感謝亞太以及中國團隊。」(取材自微博)