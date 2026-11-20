紅旗、奧魯斯、凱迪拉克齊聚 歷史一刻 中俄美元首座駕同框
深圳APEC期間，中俄美元首座駕紅旗N701、Aurus Senat與凱迪拉克「野獸」罕見同框，成為焦點，另有近700輛紅旗高端車型提供官方接待服務。
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深圳APEC期間，中俄美元首座駕紅旗N701、Aurus Senat與凱迪拉克「野獸」罕見同框，成為焦點，另有近700輛紅旗高端車型提供官方接待服務。
隨著2026年亞太經合組織（APEC）在深圳舉行，中國、美國與俄羅斯三國元首的專屬座駕罕見同框，紅旗、奧魯斯（Aurus）、凱迪拉克齊聚APEC，成為歷史性一刻，也成外界關注的焦點。三款座車各具特色，也展現不同國家的設計風格。
綜合快科技、香港01報導，中國國家主席習近平乘坐的一汽紅旗N701，近年多次出現在重要外事活動。車身輪廓方正大氣，搭配直瀑式前格柵及中式設計元素，呈現沉穩厚重的東方美學，整體造型有如巍峨大山。
俄羅斯總統普亭的座車則是本土豪華品牌奧魯斯旗下的Aurus Senat，常被稱為「俄羅斯版勞斯萊斯」。這款車於2018年俄羅斯總統就職典禮首度亮相，車身厚重，配備大尺寸直瀑式進氣格柵，並具備防彈、防爆等安全防護功能，專為元首出行需求打造。
美國總統川普乘坐的則是凱迪拉克總統專車，外界通常稱為「野獸」（The Beast）。這款車採用大尺寸輪轂，車身線條硬朗，搭配厚重裝甲造型。
從外觀來看，凱迪拉克總統專車以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵，視覺風格與紅旗、奧魯斯存在明顯區別。
除了元首座車吸引目光，近700輛紅旗高端車型也擔任本屆APEC官方指定用車，接待各經濟體代表團成員、外交和貿易雙部長會代表，以及高官會代表，提供國賓級服務。
最受關注的是中國、美國與俄羅斯3國元首的專屬座駕在深圳APEC同場亮相，紅旗、奧魯斯與凱迪拉克罕見同框，被視為歷史性一刻。 習近平乘坐一汽紅旗N701，普亭乘坐Aurus Senat，川普則乘坐凱迪拉克總統專車「野獸」。3款車都代表各自國家的豪華與元首安全需求。 除了3國元首座駕吸睛外，本屆APEC還有近700輛紅旗高端車型擔任官方指定用車，負責接待各經濟體代表團、雙部長會代表與高官會代表。
精華 FAQ
最受關注的是中國、美國與俄羅斯3國元首的專屬座駕在深圳APEC同場亮相，紅旗、奧魯斯與凱迪拉克罕見同框，被視為歷史性一刻。
習近平乘坐一汽紅旗N701，普亭乘坐Aurus Senat，川普則乘坐凱迪拉克總統專車「野獸」。3款車都代表各自國家的豪華與元首安全需求。
除了3國元首座駕吸睛外，本屆APEC還有近700輛紅旗高端車型擔任官方指定用車，負責接待各經濟體代表團、雙部長會代表與高官會代表。
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