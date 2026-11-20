紅旗N701。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC期間，中俄美元首座駕紅旗N701、Aurus Senat與凱迪拉克「野獸」罕見同框，成為焦點，另有近700輛紅旗高端車型提供官方接待服務。

隨著2026年亞太經合組織（APEC ）在深圳舉行，中國、美國與俄羅斯 三國元首的專屬座駕罕見同框，紅旗、奧魯斯（Aurus）、凱迪拉克齊聚APEC，成為歷史性一刻，也成外界關注的焦點。三款座車各具特色，也展現不同國家的設計風格。

綜合快科技、香港01報導，中國國家主席習近平乘坐的一汽紅旗N701，近年多次出現在重要外事活動。車身輪廓方正大氣，搭配直瀑式前格柵及中式設計元素，呈現沉穩厚重的東方美學，整體造型有如巍峨大山。

俄羅斯總統普亭乘坐的則是本土豪華汽車品牌Aurus旗下總統專車，通常被稱為Aurus Senat。（路透）

俄羅斯總統普亭 的座車則是本土豪華品牌奧魯斯旗下的Aurus Senat，常被稱為「俄羅斯版勞斯萊斯」。這款車於2018年俄羅斯總統就職典禮首度亮相，車身厚重，配備大尺寸直瀑式進氣格柵，並具備防彈、防爆等安全防護功能，專為元首出行需求打造。

美國總統川普乘坐的則是凱迪拉克總統專車，外界通常稱為「野獸」（The Beast）。這款車採用大尺寸輪轂，車身線條硬朗，搭配厚重裝甲造型。

從外觀來看，凱迪拉克總統專車以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵，視覺風格與紅旗、奧魯斯存在明顯區別。

除了元首座車吸引目光，近700輛紅旗高端車型也擔任本屆APEC官方指定用車，接待各經濟體代表團成員、外交和貿易雙部長會代表，以及高官會代表，提供國賓級服務。

凱迪拉克野獸採用大尺寸輪轂，造型獨特，從外觀來看，以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵。（路透）