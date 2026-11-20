APEC峰會袖肢體語言透露什麼? 習近平從容 川普即興 普亭專注
深圳APEC峰會後，外媒聚焦習近平、川普與普亭的非語言表現，認為三人分別展現從容、即興與專注，也反映各自的權力位置與會談安排。
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深圳APEC峰會後，外媒聚焦習近平、川普與普亭的非語言表現，認為三人分別展現從容、即興與專注，也反映各自的權力位置與會談安排。
在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會19日結束，但對於中國國家主席習近平、美國總統川普和俄羅斯總統普亭在峰會期間以及三方元首歷史性會晤所表現出的肢體語言的解讀，仍是外媒討論話題。國外肢體語言專家認為，此次峰會中，習近平儘量讓自己表現得「更從容自在」與輕鬆，並用淺笑或微微蹙眉，含蓄傳達了非語言訊號。相較之下，川普最具即興色彩，普亭則專注於講稿。而從三方元首會面的相關安排來看，俄羅斯「顯然並非其中最強的夥伴」。
德國之聲報導，法媒引述肢體語言專家霍爾奇（Gabor Holch）指出，這場史無前例的美中俄三方會談經過精心安排，三位領導人的非語言表現也各有不同，反映各自的權力形象。
霍爾奇表示，川普表現自在，經常脫離講稿與他人眼神交流、向在場人士致意，並直接和另外兩位領導人互動；普亭則高度專注，甚至在發言時摘下耳機，避免受到同聲傳譯干擾。
相較之下，習近平在會談中以友好、平等的方式回應川普，表現比18日晚宴等社交場合更從容。霍爾奇認為，習近平的非語言訊號相當含蓄，主要透過短暫淺笑或微微蹙眉表達。
霍爾奇並指出，這場會談是在經濟峰會背景下舉行，與會者所獲得的尊重與權威，也與各自國家的經濟實力相對應，俄羅斯「顯然並非其中最強的夥伴」。他也認為，川普此次沒有外界預期的過度熱絡，言談與語調反而顯得沉穩。
三位領導人會談時，圍坐在一張深色木製圓桌旁，桌中央擺放粉色花卉。霍爾奇表示，中國文化重視以圓形營造和諧氛圍，圓桌中央的自然元素裝飾也是合適的安排。
文章主要分析深圳舉行的APEC峰會期間，習近平、川普與普亭在三方歷史性會晤中的肢體語言與非語言訊號，並延伸解讀其權力形象與會談安排。 專家認為習近平表現得較從容自在，透過淺笑與微蹙眉傳達訊息；川普最具即興性，常脫稿互動；普亭則高度專注，發言時甚至摘下耳機避免干擾。 專家指出，三方會談在經濟峰會背景下進行，與會者獲得的尊重與權威與國家經濟實力相對應，因此俄羅斯顯然不是其中最強的夥伴。
精華 FAQ
文章主要分析深圳舉行的APEC峰會期間，習近平、川普與普亭在三方歷史性會晤中的肢體語言與非語言訊號，並延伸解讀其權力形象與會談安排。
專家認為習近平表現得較從容自在，透過淺笑與微蹙眉傳達訊息；川普最具即興性，常脫稿互動；普亭則高度專注，發言時甚至摘下耳機避免干擾。
專家指出，三方會談在經濟峰會背景下進行，與會者獲得的尊重與權威與國家經濟實力相對應，因此俄羅斯顯然不是其中最強的夥伴。
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