肢體語言專家觀察峰會領袖，認為習近平（右）表現得「更從容自在」與輕鬆，川普（左）則具即興色彩。圖為兩人出席APEC領袖會議歡迎晚宴。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC峰會後，外媒聚焦習近平、川普與普亭的非語言表現，認為三人分別展現從容、即興與專注，也反映各自的權力位置與會談安排。

在深圳舉行的亞太經合組織（APEC ）峰會19日結束，但對於中國國家主席習近平 、美國總統川普和俄羅斯總統普亭 在峰會期間以及三方元首歷史性會晤所表現出的肢體語言的解讀，仍是外媒討論話題。國外肢體語言專家認為，此次峰會中，習近平儘量讓自己表現得「更從容自在」與輕鬆，並用淺笑或微微蹙眉，含蓄傳達了非語言訊號。相較之下，川普最具即興色彩，普亭則專注於講稿。而從三方元首會面的相關安排來看，俄羅斯「顯然並非其中最強的夥伴」。

德國之聲報導，法媒引述肢體語言專家霍爾奇（Gabor Holch）指出，這場史無前例的美中俄三方會談經過精心安排，三位領導人的非語言表現也各有不同，反映各自的權力形象。

霍爾奇表示，川普表現自在，經常脫離講稿與他人眼神交流、向在場人士致意，並直接和另外兩位領導人互動；普亭則高度專注，甚至在發言時摘下耳機，避免受到同聲傳譯干擾。

相較之下，習近平在會談中以友好、平等的方式回應川普，表現比18日晚宴等社交場合更從容。霍爾奇認為，習近平的非語言訊號相當含蓄，主要透過短暫淺笑或微微蹙眉表達。

霍爾奇並指出，這場會談是在經濟峰會背景下舉行，與會者所獲得的尊重與權威，也與各自國家的經濟實力相對應，俄羅斯「顯然並非其中最強的夥伴」。他也認為，川普此次沒有外界預期的過度熱絡，言談與語調反而顯得沉穩。

三位領導人會談時，圍坐在一張深色木製圓桌旁，桌中央擺放粉色花卉。霍爾奇表示，中國文化重視以圓形營造和諧氛圍，圓桌中央的自然元素裝飾也是合適的安排。