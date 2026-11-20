中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）在麒麟山莊前往午宴途中互動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在APEC宣布資助2000萬美元推動務實合作，並倡議以開放貿易、供應鏈穩定與數位治理建設亞太共同體；川普則強調反對AI過度監管，場邊媒體管控爭議也受矚目。

中國國家主席習近平 19日主持亞太經合會（APEC ）經濟領袖會議時，宣布將會提供2000萬美元(約1.4億人民幣)，資助開展APEC務實合作。他並提到維護產業鏈、供應鏈穩定暢通、倡導自由開放的貿易和投資、深化跨境腐敗治理等議題。美國總統川普則表態，反對過度監管人工智慧（AI）。而習18日在APEC工商領導人峰會上演說提到「探索規則」等問題，新加坡 學者分析，中國欲競爭標準制定權。另外，彭博記者遭拒進入美中俄會談，中國媒體管控再受關注。

本報系聯合報報導，APEC經濟領袖會議19日上午約9時58分開始。習近平表示，建設亞太共同體應堅持開放融通，秉持開放的區域主義，穩步推進經濟一體化，打造開放而不排他、融合而不分割的合作格局。

習近平提出四點推動建設亞太共同體，包括強化經貿支柱，穩步推進亞太自由貿易區；升級聯通支柱，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通；打造創新支柱，加強數位基礎設施及區域數據治理合作；夯實發展支柱，推動能源、糧食安全及綠色低碳合作。

美國總統川普也在APEC發表演說，大力宣揚美國經濟表現，聲稱過去三個月通膨率均低於2%，但這項說法與官方數據不符。他預告美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，並反對過度監管人工智慧（AI），稱不能讓法規扼殺產業發展。川普也重申美國長期以來在亞太地區扮演重要角色，將持續促進區域成長、穩定、主權、繁榮與和平。

據報導，習近平18日在APEC工商領導人峰會演說，批評保護主義，並表示中國將透過降低關稅、擴大市場准入，以及探索規則、管理、標準等改革，為外企提供更穩定、可預期的營商環境。

新加坡聯合早報引述南洋理工大學副教授駱明輝分析，從AI、數位經濟到綠色科技，未來國際競爭不只是市場與技術之爭，也包括規則及標準制定權。中國希望透過產業合作、技術輸出及制度建設，讓自身產業標準進一步融入亞太經濟體系，逐漸成為區域經濟運作的「操作系統」。

另據紐約時報報導，中國當局19日禁止彭博社記者安瑪麗·霍登（Annmarie Hordern）進入美中俄領導人三方會談現場。此前，川普在深圳與習近平會面時，有記者突然提問，詢問Nvidia(輝達，另譯英偉達)前執行長黃仁勳是否對美國「不忠」，川普沒有回應，隨後一名安保人員上前擋住正在拍攝的鏡頭。

報導指出，中方事後禁止霍登採訪習近平當天另一場重要活動。白宮官員表示，美方曾嘗試要求恢復她的採訪資格，但遭中方拒絕。

報導說，中國長期嚴格控制重大外交活動的媒體報導，限制記者進入範圍，也曾驅逐外國記者；此次美中兩國領導人訪問期間，雙方也沒有舉行聯合記者會。

中國國家主席習近平(右)會見美國總統川普(左)。（ 新華社）