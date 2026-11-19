美中俄歷史性會晤 發布「和平宣言」提出4項共識
美中俄元首在深圳會晤後發布和平宣言，提出聯合國改革、能源供應、國家官員豁免權及核風險對話等4項共識。
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美中俄元首在深圳會晤後發布和平宣言，提出聯合國改革、能源供應、國家官員豁免權及核風險對話等4項共識。
美中俄元首19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「中俄美元首和平宣言」，提出推動聯合國改革、增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話四項共識，並重申核戰爭打不贏也打不得。
新華社報導，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、美國總統川普於2026年11月19日在深圳舉行會晤。俄美領導人感謝中方主辦此次歷史性會晤。三國元首就當前國際形勢深入交換了意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。
一、中國、俄羅斯、美國作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球性挑戰，並履行其維護國際和平與安全的基本使命。
二、三國計畫增加精煉石油產品的生產和供應，以造福世界各國。三國重申能源穩定流動的重要性。
三、三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免權至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。
四、三國元首重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。
三國元首於2026年11月19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「中俄美元首和平宣言」，並提出4項共識，涵蓋聯合國改革、能源供應、官員豁免權與核風險對話。 三國作為聯合國安理會常任理事國，表示將推動聯合國改革，使其更有效應對全球挑戰，並更好履行維護國際和平與安全的基本使命。 宣言還包括增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話，並重申核戰爭打不贏也打不得。
精華 FAQ
三國元首於2026年11月19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「中俄美元首和平宣言」，並提出4項共識，涵蓋聯合國改革、能源供應、官員豁免權與核風險對話。
三國作為聯合國安理會常任理事國，表示將推動聯合國改革，使其更有效應對全球挑戰，並更好履行維護國際和平與安全的基本使命。
宣言還包括增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話，並重申核戰爭打不贏也打不得。
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