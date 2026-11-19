中國國家主席習近平（中）19日下午在深圳同美國總統川普（右）、俄羅斯總統普亭（左）舉行三國元首會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄元首在深圳會晤後發布和平宣言，提出聯合國改革、能源供應、國家官員豁免權及核風險對話等4項共識。

美中俄元首19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「中俄美元首和平宣言」，提出推動聯合國改革、增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話四項共識，並重申核戰爭打不贏也打不得。

新華社報導，中國國家主席習近平 、俄羅斯 總統普亭 、美國總統川普於2026年11月19日在深圳舉行會晤。俄美領導人感謝中方主辦此次歷史性會晤。三國元首就當前國際形勢深入交換了意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。

一、中國、俄羅斯、美國作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球性挑戰，並履行其維護國際和平與安全的基本使命。

二、三國計畫增加精煉石油產品的生產和供應，以造福世界各國。三國重申能源穩定流動的重要性。

三、三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免權至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。

四、三國元首重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。