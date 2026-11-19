日本首相高市早苗19日親自向媒體說明18日跟俄國總統普亭會晤情況。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳與普亭會談後表示，日方就記者拘留與日企處境進行深入交涉，同時強調四邊合作、防衛強化與維持國際秩序的重要性。

日本 首相高市早苗 與俄羅斯總統普亭 18日晚間在深圳對話，高市早苗19日表示，日方就日本記者被拘留以及日本企業的應對問題進行了深入的對話和必要的對話。她並說，營造與普亭總統直接溝通的環境，就是最大的進展。

高市早苗19日下午在駐地酒店舉行記者會，首先她回顧此次出席馬尼拉東協會議、Quad峰會以及深圳APEC會議整體情況，表示這一周作為日本及本地區未來極為重要的外交周，特別是在國際秩序發生劇烈動盪的背景下，共享基本價值觀的日美澳印四個民主國家的領導人齊聚一堂，協調戰略認識，向世界展示了四邊機制各方為實現自由開放的印太戰略而保持的堅定團結。

高市早苗表示，目前，基於法治的自由開放的國際秩序面臨日益嚴峻的挑戰。在此背景下，我與美國川普總統、澳洲艾班尼斯總理、印度莫迪總理就四邊機制在推動具體合作、實現自由開放的印太方面所具有的戰略重要性達成了共識。四國領導人強烈反對試圖通過實力或脅迫單方面改變現狀的行為，同時對包括實施出口管制在內的經濟脅迫表示了嚴重的關切。

她還透露，在馬尼拉舉行的四方安全對話首腦會議上包括關鍵礦物的供應鏈在內，各方在加強經濟、能源韌性方面開展合作達成了共識。而且在本次首腦會議上她也指出，為了維護供應鏈的穩定採取必要行動至關重要。在開展這些措施時，日本將繼續與美國等七國集團成員國以及志同道合的國家保持密切協調與合作，在必要的時間採取必要的措施。此外她還提及

至於有關高市早苗18日晚間與俄羅斯總統普亭的互動，她表示，這次舉行了30多分鐘的會談，日方就日本記者被拘留以及日本企業的應對問題進行了深入的對話和必要的對話。她說，營造與普亭總統直接進行溝通交流的這種環境，我認為就是最大的進展。

此前日方18日深夜向媒體披露，高市早苗要求儘早釋放被俄方拘留的《北海道新聞》記者，要求俄方撤回事實上接管日本煙草產業（JT）在俄業務的措施。

對於美中俄領導人會晤，高市早苗稱，日方將密切關注對國際局勢的影響等，同時與美國等同盟國和志同道合的國家保持密切溝通。妥但妥善的應對。對於記者詢問有損日本的國家利益，她說，「我認為不會存在這樣的問題」。

而就日本強化防衛能力，高市早苗表示，安全環境正在各個領域發生急劇變化，我們必須以超過以往的速度推進相關工作。為此為繞包括國家安全戰略在內的三份安全相關文件的國內修訂，政府正在國家安全會議上集中開展討論，同時也聽取專家學者的意見，目前正在深化具體研究，她並提到，政府將在充分考慮財政可持續性的同時繼續研究具體的籌資方式。