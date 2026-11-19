中國國家主席習近平（右）19日在APEC峰會大合照前與日本首相高市早苗（左）握手。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳APEC期間與習近平僅短暫互動，未能安排正式會談；她同時重申日本對中政策與台灣立場不變。

日本首相高市早苗 與中國國家主席習近平 在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC ）峰會期間短暫交談，但雙方未能舉行正式首腦會談。日本內閣官房長官木原稔星期四證實，高市與習近平未舉行正式會談，但兩人在APEC峰會結束後曾短暫交談。

據日本共同社報導，高市早苗19日在深圳舉行記者會時透露，她18日與習近平握手時，向對方表達了受邀出席峰會的謝意，19日則就歡迎晚宴順利舉行向習近平表示祝賀。

習近平與高市星期三在峰會歡迎晚宴前短暫握手，星期四在APEC領導人集體合影前再次握手約10秒。高市兩次主動向習近平攀談，習近平均未見開口回應，但星期四曾向高市點頭示意。

高市去年11月在國會的涉台答辯引發北京強烈抗議，導致中日關係緊張。日本媒體早前報導，雙方就深圳APEC峰會期間舉行首腦會談的協調進展不順，最終未能促成正式會晤。

針對日中關係，高市星期四在記者會上強調，日本將全面推進與中國的戰略互惠關係，繼續就共同課題進行溝通，並通過對話維護各自國家利益，致力構建建設性且穩定的雙邊關係。

對於台灣問題，高市重申，正如1972年《日中聯合聲明》中所表明的，日本充分理解和尊重中國大陸在台灣問題上主張「一箇中國」的立場，日本的「立場沒有任何改變」。

高市星期四下午結束了出席APEC首腦會議等一系列外交行程，已乘坐日本政府專機從深圳的機場啟程回國。