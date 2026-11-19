APEC配偶活動彭麗媛作東 施振榮夫人葉紫華與韓越等國第一夫人互動
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APEC領袖配偶活動19日在深圳舉行，施振榮夫人葉紫華出席，並與彭麗媛及多國第一夫人交流，活動後也共同合影。
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APEC領袖配偶活動19日在深圳舉行，施振榮夫人葉紫華出席，並與彭麗媛及多國第一夫人交流，活動後也共同合影。
台方APEC領袖代表施振榮夫人葉紫華19日上午參加領袖配偶活動，外交部釋出的畫面顯示，由中國國家主席習近平夫人彭麗媛作東，一共8位領袖配偶參加。
這次活動是在深圳灣文化廣場觀看藝文表演，除了葉紫華和彭麗媛外，還有新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國的領袖配偶參與。
期間，葉紫華與南韓總統夫人金惠景、智利總統夫人María Pía Adriasola、越南國家主席夫人吳芳璃等人皆有互動，參訪行程後，夫人們也有合影。
活動由中國國家主席習近平夫人彭麗媛作東，地點是在深圳灣文化廣場，與會者一同觀看藝文表演並進行交流。 葉紫華除了與彭麗媛互動外，也和南韓總統夫人金惠景、智利總統夫人María Pía Adriasola、越南國家主席夫人吳芳璃等人有交流。 外交部釋出的畫面顯示，這次共有8位領袖配偶參加，除了台灣代表施振榮夫人葉紫華外，還有新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國等國代表。
精華 FAQ
活動由中國國家主席習近平夫人彭麗媛作東，地點是在深圳灣文化廣場，與會者一同觀看藝文表演並進行交流。
葉紫華除了與彭麗媛互動外，也和南韓總統夫人金惠景、智利總統夫人María Pía Adriasola、越南國家主席夫人吳芳璃等人有交流。
外交部釋出的畫面顯示，這次共有8位領袖配偶參加，除了台灣代表施振榮夫人葉紫華外，還有新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國等國代表。
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