福田區的農林南人行天橋。（取材自深圳晚報）

AI摘要 文章摘要整理： APEC峰會在深圳登場後，農林南人行天橋因可俯瞰深南大道天際線而成熱門打卡點，周邊則同步加強管制安檢，凸顯城市盛會氛圍與深圳發展成果。

隨著APEC 峰會在深圳登場，主幹道「深南大道」成為中外媒體與市民關注焦點。位於福田區的農林南人行天橋因設置APEC主題花壇且能俯瞰摩天大樓天際線，近日在社群暴紅成「最佳市景觀賞位」。

綜合媒體報導，麒麟山莊距離大門約1公里的路口已實施管制、禁止停留拍照，附近北大深圳校區天台亦有專人值守。東海朗廷酒店周邊不僅部署武警裝甲車與特警，緊鄰的「東海國際公寓」住戶進出也須安檢，甚至有急救車在封閉閘口遭安保拒絕通行並要求繞行；17日傍晚川普 車隊抵達時，大批民眾聚集對面馬路拍攝。

在封控區內，有住戶邊過閘口邊拍片抱怨，「回個家還要安檢」。不過，更多現場民眾對峰會抱持期待，提早兩小時等候的曾先生興奮表示，看到川普側臉感覺對方在打招呼，激動如「中了幾百萬彩票」。

峰會景象在網路社群與市民間引發熱議。農林南人行天橋從早到晚幾乎「滿員」，大批攝影愛好者帶齊設備取景，現場安排志願者與警力維持秩序。不少網友曬出天橋打卡美照，更有廣東部落客發文感慨，「深圳要感謝湖北人」，引發網友熱議深南大道背後的湖北建設印記。

全長25.6公里的深南大道橫貫三大片區，2025年沿線經濟規模超過1.16兆元，貢獻深圳全市30%的GDP，是名副其實的「萬億大道」。這條大道的現代化起點源於1982年，由中冶南方前身武漢鋼鐵設計研究院承擔首次改建設計，將原本僅7公尺寬的碎石路，拓寬至50公尺六車道主幹道，定下超前的規畫基準。

歷經40餘年發展，昔日稻田與魚塘已蛻變為摩天樓宇林立的都市核心。這場在深圳舉辦的國際盛會，不僅向世界展示了中國特區的經濟實力與市容景觀，也承載著市民對大國元首對話、促進世界和平的深切期盼。